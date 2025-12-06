Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık ABD'de aşı komitesi, yenidoğanlara hepatit B tavsiyesini kaldırdı | Sağlık Haberleri

        ABD'de aşı komitesi, yenidoğanlara hepatit B tavsiyesini kaldırdı

        ABD'de federal aşı danışma komitesi, yeni doğan bebeklere hepatit B aşısı yapılmasına ilişkin uzun süredir yürürlükte bulunan tavsiyenin kaldırılmasına karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 09:51 Güncelleme: 06.12.2025 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de yenidoğanlara hepatit B tavsiyesi kaldırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) bünyesindeki Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi (ACIP), yaptığı oylamada, yeni doğan bebeklere yönelik hepatit B yapılmasına dair tavsiyesinde değişikliğe gitti.

        ACIP, hepatit B aşısının doğumda sadece annesi hepatit B pozitif olan ya da annesi test edilmemiş bebeklere uygulanmasını tavsiye etme kararı alırken, diğer bebekler için aşının uygulanıp uygulanmayacağı ebeveynlerin ve doktorların inisiyatifine bırakılacak.

        CDC Direktörü Jim O'Neill'in Komitenin tavsiyesini onaylayıp onaylamayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

        KARARA SENATO'DAN TEPKİ

        ABD Senatosu Sağlık Komitesi Başkanı ve karaciğer hastalıkları uzmanı Cumhuriyetçi Senatör Bill Cassidy, kararın "hata" olduğunu savunarak, CDC'nin yeni tavsiyeleri kabul etmemesi çağrısında bulundu.

        REKLAM

        Cassidy, doğumda aşının kaldırılmasının çocuklarda hepatit B vakalarının yeniden artmasına yol açabileceğini savundu.

        AŞI ÇOCUKLARDA HASTALIĞIN GÖRÜLME SIKLIĞINI DÜŞÜRÜYORDU

        Hepatit B enfeksiyonu özellikle bebeklerde kronik karaciğer hastalığı, siroz ve karaciğer kanserine yol açabilen ciddi bir rahatsızlık olarak biliniyor.

        ABD'de 1991'den beri yürürlükte olan tüm bebekler için hepatit B aşısı tavsiyesinin, çocuklarda hastalığın görülme sıklığını düşürdüğü belirtiliyordu.

        ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., bu yıl ACIP'in tamamını görevden alarak yerine bazı aşı karşıtı görüşlere sahip üyelerin de bulunduğu yeni üyeler görevlendirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!
        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"