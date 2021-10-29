ABD'de ırkçılık davasında 10 milyon dolarlık tazminat 0:00 / 0:00

AA

Duvall, 2018'de bir hastanede Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak çalışırken gerekçe gösterilmeden işten çıkarılması ve yerine biri siyahi iki kadının alınması üzerine eski iş yerine, ayrımcılık uyguladıkları gerekçesiyle dava açtı.

Duvall'ın şikayet dilekçesinde, beşinci çalışma yıl dönümüne beş gün kala işten çıkarılarak kıdem tazminatı kazanmasının önüne geçildiği ve işten çıkarma nedeni olarak kendisine bir hata veya eksikliğinin bildirilmediği belirtildi.

Şikayet dilekçesinde, Duvall'ın işten çıkarılmasını takip eden 12-18 ay içinde aynı iş yerinde 5 beyaz Amerikalı yöneticinin daha işine son verilerek yerlerine siyahi erkek veya kadının getirildiği de aktarıldı.

AA'nın haberine göre; Charlotte kentinde görülen mahkemede federal jüri, durumu "ayrımcılık olarak" değerlendirdi ve iş yerinin Duvall'a 10 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Duvall'ın avukatlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Müvekkilimizin beyaz olduğu için kovulduğu, mavi gökyüzü kadar nettir. Jürinin, 10 milyon dolarlık tazminat ödenmesi kararının, bir işverenin iş gücünde çeşitlilik elde etmek için çalışanlarını işten çıkaramayacağının ve değiştiremeyeceğinin bir mesajı olduğuna inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.