ABD'de Biden'a destek azalıyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

Reuters/Ipsos ortak araştırmasına göre Biden'a destek veren ABD'lilerin oranı Ağustos'tan bu yana yüzde 50'nin altında seyretse de şu an oran yüzde 36'ya kadar düştü. Bu da Demokrat Parti'nin 8 Kasım'daki ara seçimlerde ABD Kongresi'nde büyük kayıplar yaşayacaklarının işareti olarak görülüyor.

Araştırmaya göre, ABD'lilerin yüzde 34'ü ülkedeki en önemli problemin ekonomi olduğunu belirtti. Aynı zamanda ABD’lilerin sadece yüzde 18’i ülkenin doğru yönde ilerlediğini düşündüğü de vurgulandı.

Joe Biden'ın kendi partisi Demokrat Parti'deki onay oranında ise büyük bir değişim yaşanmadı. Ankette yüzde 73 olarak görülen onay, Haziran ayında 74 olarak kaydedilmişti. Ancak 2021 Ağustos’ta bu oran yüzde 85'ti.

Biden'ın halk arasındaki desteği bireysel olarak en düşük seviyeyi görse de genel olarak rekor seviyeye henüz düşmedi. Bundan önceki en düşük oran, 2017 Aralık'ında yüzde 33 ile ABD Eski Başkanı Donald Trump'a aitti. Ancak Biden'ın artan enflasyon ile birlikte bu oranların da altını görebileceği ifade ediliyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.