Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık ABD'de bir kişi hıyarcıklı veba teşhisiyle tedavi altına alındı

        ABD'de bir kişi hıyarcıklı veba teşhisiyle tedavi altına alındı

        ABD'nin Oregon eyaletinde hıyarcıklı veba (bubonik veba) teşhisiyle tedavi altına alınan bir kişinin, hastalığı kedisinden kapmış olabileceği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 09:27 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de hıyarcıklı veba! 1 kişi tedavi altında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Deschutes County Sağlık Hizmetleri Biriminin internet sitesinden yapılan açıklamada, bir kişinin hıyarcıklı veba teşhisiyle tedavi altına alındığı, hastalığın kaynağının hıyarcıklı veba belirtileri gösteren kedisi olabileceği belirtildi.

        Açıklamada, saha araştırmasında başka veba vakasına rastlanmadığı kaydedildi.

        Deschutes County sağlık görevlisi Dr. Richard Fawcett, veba tespit edilen kişinin yakın temasta olduğu kişiler ile tüm evcil hayvanlarına ulaşıldığını, hastalığın önlenmesi için erken aşamada ilaç tedavisine başlandığını ifade etti.

        Oregon eyaleti Sağlık Müdürlüğüne göre, eyalette en son 2015’te hıyarcıklı veba vakası görülmüştü.

        Veba, enfekte olmuş bit veya hastalığı taşıyan bir hayvandan insan ve hayvanlara bulaşıyor.

        Vebanın en yaygın biçimi olan hıyarcıklı veba, erken teşhis edilmesi halinde 7 ila 14 gün boyunca antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor.

        1300'lerin ortalarında Avrupa'yı kasıp kavuran ve "Kara Ölüm" olarak bilinen veba salgınında kıta nüfusunun neredeyse yarısı hayatını kaybetmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hıyarcıklı veba

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        Küçükçekmece'deki saldırıda yeni detaylar!
        Küçükçekmece'deki saldırıda yeni detaylar!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        ABD'nin 'ulusal güvenlik tehdidi'ne yönelik yeni bilgiler
        ABD'nin 'ulusal güvenlik tehdidi'ne yönelik yeni bilgiler
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Super Bowl kutlamalarına saldırı!
        Super Bowl kutlamalarına saldırı!
        Önce başvuru sonra dava
        Önce başvuru sonra dava
        Gözde'yi katletmişti! Sıcak gelişme!
        Gözde'yi katletmişti! Sıcak gelişme!
        Bayern Münih'e Lazio sürprizi!
        Bayern Münih'e Lazio sürprizi!
        "Erol Taş'a benzetilmek çok tatlı"
        "Erol Taş'a benzetilmek çok tatlı"
        Putin Carlson ile röportajını değerlendirdi: "Şaşırdım..."
        Putin Carlson ile röportajını değerlendirdi: "Şaşırdım..."
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Sevgililer Günü yemeği dönüşü feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
        Sevgililer Günü yemeği dönüşü feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Havada bagajsız sınıf
        Havada bagajsız sınıf