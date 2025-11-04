ABD'de ek beslenme yardımlarının yeniden sağlanmasına Cumhuriyetçilerden engel

Hafta sonu itibarıyla yaklaşık 42 milyon Amerikalının yardım ödemeleri kesilirken, Demokrat Senatör Jeff Merkley ile Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer'in öncülüğünde 44 Demokrat senatör, SNAP fonlarının "oy birliğiyle" onaylanması teklifini Senato'ya sundu. Teklif, Cumhuriyetçi senatörlerin itirazıyla oylama yapılmadan reddedildi.

Teklifi reddeden Cumhuriyetçi Senatör John Barrasso, konuya dair yaptığı açıklamada, yardımların yeniden sağlanmasının en "doğrudan yolunun" hükümetin açılması olduğunu belirterek, "Demokratlar gerçekten zor durumdaki ailelere yardım etmek istiyorsa, temiz bir geçici finansman kararını engellemeyi bırakmalı." dedi.

Demokrat Senatör Merkley ise Başkan Donald Trump'ı siyasi çıkar uğruna kırılgan durumdaki Amerikalıları riske atmakla suçlayarak "Başkan Trump'ın yeni bir stratejisi var, 'Amerika'yı aç bırakma planı.' Çocuklara, yaşlılara ve ailelere zarar vermek için gıdayı bir silah olarak kullanmak yanlış." ifadelerini kullandı.

Merkley, Trump yönetiminin geçen ay, Kongre tarafından tahsis edilen acil durum fonları sayesinde hükümet kapalı olsa dahi SNAP ödemelerini sürdürebileceğini belirttiğini ancak bu açıklamayı daha sonra Tarım Bakanlığı sitesinden kaldırdığını aktardı.