ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC),elektronik sigara kullanan kişilerde görülen ve henüz tıbbi olarak tanımlanamayan hastalık nedeniyle Indiana eyaletinde bir kişinin yaşamını yitirdiği ve böylece 33 eyalette görülen 450 vakada üçüncü ölümle karşılaşıldığını bildirdi.

Yetkililer hastalığın sebebinin anlaşılana kadar elektronik sigara kullanmama çağrısı yaptı.

Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalığa elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa içine koyulan maddelerin mi sebep olduğunu henüz bilinmiyor.

Doktorlar, hastalığın bir tür solunum yolu tahribatına benzediğini, vücudun solunan yakıcı bir maddeye tepki verdiğinin anlaşıldığını belirtti.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC),23 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, 28 Haziran ve 20 Ağustos tarihleri arasında, ülke genelinde 16 eyalette elektronik sigara kullanan 153 kişinin tıbbi olarak henüz tanımlanamayan bir akciğer rahatsızlığı şikayetiyle sağlık merkezlerine başvurduğu bildirilmişti.

Hastaların büyük bölümünün ergenlik çağındaki çocuklar ve genç yetişkinler olduğu kaydedilmişti.

Illinois ve Oregon eyaletlerinde 2 kişi söz konusu rahatsızlık sebebiyle yaşamını yitirmişti.

ABD Sağlık Bakanlığı, geçen yıl aralıkta yaptığı açıklamada, ülkede 2017-2018 yıllarında lise öğrencileri arasında elektronik sigara cihazlarının kullanımının yüzde 78 arttığını, lise öğrencilerinin yüzde 27'sinin düzenli olarak elektronik sigara kullandığını kaydetmişti.