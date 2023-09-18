ABD'de hava gösterisi esnasında 2 uçak çarpıştı, 2 pilot öldü
ABD'nin Nevada eyaletinde düzenlenen hava gösterisinde 2 uçak çarpıştı, çarpışma sonucu her iki uçağın pilotu da hayatını kaybetti
ABD'nin Nevada eyaletinde düzenlenen bir hava gösterisinde 2 uçağın çarpışması sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.
Nevada'nın Reno kentinde düzenlenen "Reno Hava Yarışları" etkinliği, kazaya sahne oldu.
Reno Hava Yarışı Birliğinden yapılan açıklamada, kapanış gösterisi esnasında 2 uçağın havada çarpıştığı bildirildi.
Açıklamada, çarpışma sonucu her iki uçağın pilotunun da yaşamını yitirdiği, olayda yaralanan olmadığı kaydedildi.
Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma açtı.
*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.