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        Haberler Dünya ABD'de hava gösterisi esnasında 2 uçak çarpıştı, 2 pilot öldü

        ABD'de hava gösterisi esnasında 2 uçak çarpıştı, 2 pilot öldü

        ABD'nin Nevada eyaletinde düzenlenen hava gösterisinde 2 uçak çarpıştı, çarpışma sonucu her iki uçağın pilotu da hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 10:19 Güncelleme: 18.09.2023 - 10:19
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        Hava gösterisinde uçaklar çarpıştı, 2 pilot öldü!
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        ABD'nin Nevada eyaletinde düzenlenen bir hava gösterisinde 2 uçağın çarpışması sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

        Nevada'nın Reno kentinde düzenlenen "Reno Hava Yarışları" etkinliği, kazaya sahne oldu.

        Reno Hava Yarışı Birliğinden yapılan açıklamada, kapanış gösterisi esnasında 2 uçağın havada çarpıştığı bildirildi.

        Açıklamada, çarpışma sonucu her iki uçağın pilotunun da yaşamını yitirdiği, olayda yaralanan olmadığı kaydedildi.

        Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma açtı.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #ABD
        #uçak kazası
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