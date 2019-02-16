ABD'de, Illinois eyaletinin Aurora kentindeki bir iş yerinde silahlı bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, olaya müdahale eden 5 polis de yaralandı. Aurora kenti Polis Şefi Kristen Ziman, düzenlediği basın toplantısında, silahlı saldırıyla ilgili bilgi verdi. Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 polis memurunun da yaralandığını belirten Ziman, saldırganın ölü ele geçirildiğini ifade etti.

TRUMP OLAYLA İLGİLİ TİVİT ATTI

AA'da yer alan habere göre Ziman, saldırganın isminin Gary Martin (45) olduğunu ve ateş açtığı iş yerinde çalıştığını kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump, olayla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Illıonis, Aurora'da güvenlik güçleri büyük iş başardı. Kurbanlara ve ailelerine en içten taziyelerimi iletiyorum. Amerika sizinle!" ifadesini kullandı. Cuma günü öğleden sonra silahlı bir saldırganın, Chicago kentinin yaklaşık 65 kilometre batısında yer alan 200 bin nüfuslu Aurora şehrindeki Henry Pratt isimli iş yerinde silahla ateş açtığı kaydedilmişti.