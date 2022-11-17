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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Kasım ile biten haftada beklentiler paralelinde 222 bine geriledi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi
AA

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 12 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi azalarak 222 bine indi.

Piyasa beklentileri de söz konusu dönemde işsizlik maaşı başvurularının 222 bin seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 225 binden 226 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 2 bin artarak 221 bine yükseldi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki azalışın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyonu kontrol altına almaya yönelik agresif faiz artırımlarının iç talebi yavaşlatmasına rağmen iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

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