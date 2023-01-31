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ABD'de istenmeyen adam: Bolsonaro sınır dışı edilir mi?

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ABD'ye kaçması sonrası, Brezilya'da yeni hükümete darbe girişimi ve kongre baskının yankıları devam ediyor. Her ne kadar eski Devlet Başkanı Bolsonaro, kongre baskın olayını tasvip etmediğini söylese de, Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Lula, baskınların ardında Bolsonaro'nun olduğunu açıklamıştı. Şimdi ABD Başkanı Joe Biden, Brezilya başkanlık seçimlerinin sonuçlarını üç aydır reddeden Bolsonaro'yu göndermesi için Demokratların baskısıyla karşı karşıya.

ABD'de istenmeyen adam: Bolsonaro sınır dışı edilir mi?

New York'tan Alexandria Ocasio-Cortez, Teksas'tan Joaquin Castro ve Minnesota'dan Ilhan Omar, Bolsonaro'nun ABD'den gönderilmesini isteyen açıklamalarının ardından, Senato'daki üç Demokrat da, Bolsonaro'yu ülkesindeki seçim bütünlüğünü baltalamakla suçlayarak ABD'de kalması için vize verilmemesine yönelik yasa tasarısı önerisinde bulundu.

Illinois'ten Demokrat Senatör Richard Durbin, "Amerika, ulusumuzun savunduğu değerlere saldıran hiç kimse için güvenli bir sığınak haline gelmemelidir. Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, özgür ve adil seçimlerin kutsallığı önemli" açıklamasında bulundu. Hawaii'den Demokrat Sens Mazie Hırono ve Vermont'tan Bernie Sanders, Senator Durbin'in sunduğu tasarıya imza atanlar arasında yer aldılar.

Brezilya'da, eski Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında halihazırda en az dört adli soruşturma devam ediyor. Peki Biden yönetimi ne yapabilir?

G&ouml;rsel: Anadolu Ajansı
Görsel: Anadolu Ajansı

İADE VE SINIR DIŞI ETME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

ABD'nin Bolsonaro'yu Brezilya'ya iade etmesi için suç duyurusunda bulunulması ve olası nedeni gösterecek yeterli kanıtın olması gerekiyor. Bolsonaro, Brezilya'daki birkaç ceza davasıyla ilgili olarak soruşturma altındayken şimdiye kadar hiçbirinde resmi olarak suçlanmadığı için diplomatik vizesi ile Florida'da yaşamaya devam ediyor.

Brezilya, bir iade talebinde bulunulduktan sonra ABD, Brezilya ile yaptığı iade anlaşmasının gerekliliklerini yerine getirmek için yeterli belge olduğu sonucuna varırsa, talebi değerlendirmek için federal mahkeme işlemlerini başlatabilir. Tüm temyiz yolları nihai sonucuna varılırsa, bu konu ABD Dışişleri Bakanlığı'na gider ve iadeyle ilgili nihai karar Dışişleri Bakanı'na ait olur.

Sınır dışı etme —iadeden farklı olarak— bir suç isnadı gerektirmiyor. Sınır dışı edilme, ABD'ye kabul edilen ve kalışlarına bağlı olarak belirli hüküm ve koşulları ihlal eden yabancılarla bağlantılıdır.

Bolsonaro'nun ABD'ye yabancı diplomatlara veya devlet başkanlarına yönelik A-1 vizesiyle girmiş olduğu tahmin edilirken, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, isim vermeden kişinin pozisyonunda değişiklik olması durumunda bu tür vizelerin geçerliliğini yitirebileceğini kaydetti.

Bu durumda ise bireyin statü değişikliği için başvurması veya ülkeyi terk etmesi gerekiyor.

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

BAŞKAN LULA BEYAZ SARAY'A GİDİYOR

ABD Başkanı Biden ile Brezilyalı mevkidaşı Lula'nın 9 Ocak'ta gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Brezilyalı liderin Şubat'ın ilk haftalarında Beyaz Saray'da Başkan Biden tarafından ağırlanacağı açıklandı.

Lula'nın, görüşmesinde, Bolsaro'nun ABD'den sınır dışı edilmesini istemesi de bekleniyor.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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