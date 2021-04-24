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ABD'de Johnson and Johnson aşısının kullanımına devam edilmesine onay verildi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC),kanda pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesiyle 13 Nisan’da kullanımına ara verilen Johnson and Johnson'ın (J&J) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına tekrar yeşil ışık yaktı.

ABD'de Johnson and Johnson aşısının kullanımına devam edilmesine onay verildi
ABD'de Johnson and Johnson aşısının tekrar kullanımına onay
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AA

CDC'nin Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi, dün yaptığı toplantıdaki oylamada, Johnson and Johnson’ın ürettiği Kovid-19 aşısının kullanımına 4’e karşı 10 oy ile devam kararı aldı.

Komitenin, tek doz halinde kullanılan Johnson and Johnson Kovid-19 aşısının faydalarının taşıdığı risklerden çok daha fazla olduğu konusunda görüş birliğine vardığı kaydedildi.

Johnson and Johnson’ın ürettiği aşıların etiketine kanda pıhtılaşmaya yol açtığına dair bir uyarı ekleneceği bildirildi.

CDC ile ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından 13 Nisan’da yapılan açıklamada, bazı hastalarda aşı uygulamasından 6 ila 13 gün sonra meydana gelen olağan dışı pıhtılaşma nedeniyle Johnson and Johnson’ın Kovid-19 aşısının kullanılmasına ara verilmesi tavsiyesinde bulunulmuştu.

FDA'nın 26 Şubat'ta kullanımına onay verdiği J&J'nin ürettiği tek dozluk Kovid-19 aşısının ABD'de yaklaşık 8 milyon kişiye uygulandığı, bu rakamın içinden 15 kişide olağandışı kan pıhtılaşmasının görüldüğü ve 3 kişinin de hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

Johnson and Johnson firması ise kan pıhtılaşması raporlarından haberdar olunduğunu ancak vakalarla ürettikleri Kovid-19 aşısı arasında "açık bir nedensellik ilişkisi" kurulamadığını açıklamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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