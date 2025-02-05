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        Haberler Ekonomi Emlak Dünyada Emlak ABD'de mortgage faizi düştü, başvurular arttı - Emlak Haberleri

        ABD'de mortgage faizi düştü, başvurular arttı

        ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,97'ye inerken, mortgage başvuruları yüzde 2,2 yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 18:27 Güncelleme: 05.02.2025 - 18:27
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        ABD'de mortgage faizi düştü, başvurular arttı
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        Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 31 Ocak ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

        Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 2,2 arttı.

        Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 4 gerilerken, yeniden finansman başvuruları yüzde 12 artış kaydetti.

        Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,02'den yüzde 6,97'ye düştü.

        Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,37'den yüzde 6,36'ya indi.

        MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, konut kredisi faizlerinin ABD'de düşen Hazine tahvili faizi ile tutarlı olarak gerilediğini belirterek, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının 6 haftanın en düşük seviyesini kaydettiğini bildirdi.

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