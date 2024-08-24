ABD'de nesli tükenmekte olan 'leopar kurbağalar' doğaya bırakıldı

Bir zamanlar Kuzey Amerika'da bol miktarda bulunan kuzey leopar kurbağaları, Washington, Oregon ve batı Kanada'daki doğal yaşam alanlarından hızla kayboluyor. Hayvanat bahçesinde yetiştirilen kurbağa yavrularının serbest bırakıldığı Washington'da, tür 1999'dan beri tehlike altında olarak listelenmiş durumda ve bilinen tek bir popülasyon kaldı.