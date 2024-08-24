ABD'de nesli tükenmekte olan 'leopar kurbağalar' doğaya bırakıldı
ABD'de nesli tükenmekte olan yüzlerce leopar kurbağa doğaya bırakıldı. Leopar kurbağaları Kuzey Amerika'ya özgü bir tür ancak 1999'dan beri nesli tükenme tehlikesi altında olan türler arasında yer alıyor
ABD'nin Oregon eyaletinde bulunan hayvanat bahçesinde yetiştirilen leopar kurbağalar Washington eyaletindeki Columbia Ulusal Yaban Hayatı Koruma Alanı'nda doğaya bırakıldı.
Oregon hayvanat Bahçesi’nden yapılan açıklamada, "Oregon Hayvanat Bahçesi'nde yetiştirilen 100'den fazla kuzey leopar kurbağası, Kuzeybatı popülasyonlarından birini kurtarmak için yapılan ortak bir çaba sayesinde geçen hafta vahşi doğaya geri döndü.
Kurbağalar, bu yılın başlarında Washington Balık ve Yaban Hayatı Departmanı tarafından toplanan yumurtalardan çıktı. 15 Ağustos'ta Columbia Ulusal Yaban Hayatı Koruma Alanı'na bırakılmadan önce, ilkbahar ve yaz aylarını hayvanat bahçesindeki korunan bir alanda geçirdiler.
Bir zamanlar Kuzey Amerika'da bol miktarda bulunan kuzey leopar kurbağaları, Washington, Oregon ve batı Kanada'daki doğal yaşam alanlarından hızla kayboluyor. Hayvanat bahçesinde yetiştirilen kurbağa yavrularının serbest bırakıldığı Washington'da, tür 1999'dan beri tehlike altında olarak listelenmiş durumda ve bilinen tek bir popülasyon kaldı.
Biyologlar kurbağaların azalmasını habitat kaybı, hastalık, boğa kurbağaları tarafından avlanma, kirlilik ve iklim değişikliği gibi tehditlerin bir araya gelmesine bağlıyor. Hayvanat bahçesi ve koruma ortakları, bu kurbağaları yeniden üretime başlatarak bölgedeki kuzey leopar kurbağası popülasyonunu yenilemeyi umuyor" denildi.