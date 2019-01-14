ABD basınında çıkan haberlere göre, ülkenin en büyük ikinci okul bölgesi olan kentte, Los Angeles Öğretmenler Birliği adlı sendika ile Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi yönetimi arasında uzun süredir yapılan görüşmelerde istenilen sonuca varılmadı.

Taraflar, bölgedeki yaklaşık bin okul için daha küçük sınıflar, öğretmen maaşlarının artırılması, daha fazla rehber ve hemşire görevlendirilmesi konusunda anlaşırken, fon miktarı konusunda mutabık kalamadı.

AA'nın haberine göre, görüşmeler sonunda kentteki 32 binden fazla öğretmen ve okul çalışanı grev kararı aldı. Bu nedenle 600 bin dolayındaki öğrencinin eğitimi aksadı.

Greve rağmen 2 bin yeniden atanmış yönetici ve 400 kadar yedek öğretmenle okullarda eğitime devam edileceği bilgisi paylaşıldı ancak bu düzenlemenin okullardaki öğretmen açığını gidermek için yetersiz olduğu belirtildi.

Los Angeles'da öğretmenler 30 yılı aşkın süredir ilk defa greve gitti.

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