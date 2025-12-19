Habertürk
        ABD'de özel jet düştü: 7 ölü

        ABD'de özel jet düştü: 7 ölü

        ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde düşen küçük uçakta bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 01:00 Güncelleme: 19.12.2025 - 02:47
        ABD'de özel jet düştü: 7 ölü
        Kuzey Carolina eyalet yetkilileri, "Cessna 550" tipi iş jetinin Statesville kentindeki havalimanına inişi sırasında gerçekleşen kazaya ilişkin yaptıkları açıklamada, uçakta bulunan herkesin hayatını kaybettiğini aktardı.

        AA'nın haberine göre; kaza sonrası çıkan yangın nedeniyle uçaktaki yolcuların kesin listesini paylaşamadıklarını ifade eden yetkililer, emekli Amerikan Ulusal Stok Otomobil Yarışları (NASCAR) pilotu Greg Biffle ile eşi ve iki çocuğunun da hayatını kaybeden 7 kişi arasında olduğunun değerlendirildiğini belirtti.

        Yetkililer, kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

        ABD Federal Havacılık İdaresi, uçağın Statesville kentindeki havalimanına inişi sırasında düştüğünü bildirmişti. Basına yansıyan görüntülerde, uçağa ait enkazın bulunduğu pistte alevlerin yükseldiği dikkati çekmişti.

