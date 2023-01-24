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ABD'de peş peşe meydana gelen silahlı saldırıların ardından Biden'dan çağrı

ABD´nin California eyaletinde hafta sonu Monterey Park'ta meydana gelen ve 11 kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırının ardından bugün Half Moon Bay kentinde ikinci bir silahlı saldırı meydana geldi. Yetkililer hayatını kaybedenlerinin sayısının 7 olduğunu duyurdu.

ABD'de peş peşe meydana gelen silahlı saldırıların ardından Biden'dan çağrı
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Monterey Park´ta popüler bir dans salonunda 11 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıdan sadece iki gün sonra, bugün Half Moon Bay kentinde Zhao Chunli (67) adındaki saldırganın, 7 kişiyi silahla vurarak öldürdüğü açıklandı.

Polis olayla ilgili ilk olarak "Polis, HWY 92 ve HMB Şehri sınırları içinde çok sayıda kurbanın olduğu bir silahlı çatışma olayına müdahale ediyor" duyurusunu yaptı. Birbirine yakın farklı yerlerde kurbanlara ateş açan saldırgan, basın mensuplarının çekim yaptığı sırada polise yaklaşarak teslim oldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Biden´ın Ulusal Güvenlik Danışmanı tarafından silahlı saldırıya ilişkin bilgilendirildiğini söyledi. Jean-Pierre, Biden´ın federal güvenlik güçlerinin bölgedeki diğer ekiplere destek vermesi emrini verdiğini duyurdu.

ABD BAŞKANI BIDEN'DAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Biden da olayın ardından bir açıklama yayımladı.

Biden açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Jill ve ben California, Half Moon Bay'deki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralananlar için taziyelerimizi sunuyor ve dua ediyoruz. California, son günlerde ikinci kez anlamsız bir silahlı şiddet eyleminde sevdiklerini kaybetmenin yasını tutuyor.

Güvenlik ekibimden aldığım brifingin ardından, ekibime yerel yetkililerin ve Half Moon Bay topluluğunun bu iğrenç saldırının ardından federal hükümetin tam desteğini almasını sağlama talimatı verdim. Dün, Senatör Feinstein - Senatörler Murphy, Blumenthal saldırı silahları için minimum satın alma yaşını 21'e çıkaran 'Saldırı Silahları Yasak Yasası'nı yeniden sundular. ABD çapında şiddet daha güçlü eylem gerektirir. Bir kez daha Kongre'nin her iki kanadını da hızlı hareket ederek bu yasayı masama getirmeleri konusunda harekete geçmeye çağırıyorum.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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