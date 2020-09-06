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ABD'de polis kurşunuyla vurulan Blake'ten birlik çağrısı

ABD'de polisin arkasından 7 el ateş ettiği siyahi Amerikalı Jacob Blake, hastane odasından destekçilerine seslendi. Blake, kendisine destek verenlere "hayatlarının her an elinden alınabileceği" uyarısında bulunarak "birlik" çağrısı yaptı

ABD
AA

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde polisin arkasından 7 el ateş ettiği siyahi Amerikalı Jacob Blake, hastane odasından yayımlanan videosunda kendisine destek verenlere "hayatlarının her an ellerinden alınabileceği" uyarısında bulunarak "birlik" çağrısı yaptı.

Kenosha'da 23 Ağustos'ta çocuklarının gözleri önünde polis kurşunlarının hedefi olan 29 yaşındaki Blake'in ilk kez kendisine destek verenlere seslendiği videoyu, ailenin avukatı Benjamin Crump yayımladı.

Dışarıda çok fazla hayat olduğunun altını çizen Blake, "Hayatınız, sadece hayatınız değil, bacaklarınız da elinizden alınabilir." dedi.

Halen 24 saat boyunca acı çektiğini, nefes alırken, yemek yerken ve uyurken bile bu acıları hissettiğini belirten Blake, "Bunlarla uğraşmak istemezsiniz. Lütfen dışarıdaki hayatı değiştirin. Birlik olup, para kazanıp siyahiler için her şeyi daha kolay hale getirebiliriz." diye konuştu.

Sosyal medyadaki bir videoda, polisin, arabasının kapısını açarak içeri girmeye çalışan Blake'i kıyafetinden çekerek engellemeye çalıştığı ve sonrasında arkasından 7 el ateş ettiği görülmüştü. Blake'in arabaya binmeye çalışırken polis tarafından vurulduğu sırada 3 çocuğunun da arabada bulunduğu belirtilmişti.

Polisin sırtından yaraladığı Blake'in belden aşağısının felçli kaldığı ve bir daha yürümesinin çok zor olduğu açıklanmıştı.

ABD'de mayıs ayında Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde yaklaşık bir ay süren yoğun ve şiddet içerikli protestolar yaşanmıştı.

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