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ABD'de polis şiddeti sorgulanıyor

ABD'nin Tennesse eyaletinin Memphis şehrinde 29 yasındaki Tyre Nichols'un 5 polis tarafından darp edilmesi sonrası hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. Haftasonu birçok şehirde büyük protestolar gerçekleşirken, polis şiddeti ABD'de tekrar sorgulanmaya başlandı. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar bildirdi.

ABD'de polis şiddeti sorgulanıyor - Dünya haberleri

Washington Post'un topladığı polis şiddeti istatistik verilerinde son 12 ay içinde 1110 Amerikalının polis tarafından vurularak öldürüldüğü, 2015'ten bu yana ise bu sayının 8166 olduğu paylaşıldı.

2015'ten bu yana 3 bin 258 siyahi Amerikalı, 1286 hispanik kökenli Amerikalı, 3 bin 622 de beyaz Amerikalı polis tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Polis tarafından vurulan ve öldürülen kurbanların yarısı Beyaz Amerikalı olmasına rağmen, Siyahi Amerikalıların orantısız bir nüfus oranında öldürüldüğü de verilerde ortaya çıktı.

Siyahi Amerikalılar, ABD nüfusunun kabaca yüzde 14'ünü oluştururken ve Beyaz Amerikalıların iki katından fazla oranda polis tarafından öldürülmüş. Hispanik Amerikalıların da polis tarafından orantısız bir oranda öldürüldüğü görülüyor.

Polis tarafından vurularak öldürülen insanların yarısından fazlası 20 ila 40 yaşları arasında. Kurbanların yüzde 95'inden fazlası erkek.

BAŞKAN BIDEN'DAN SENATO'DAKİ CUMHURİYETÇİLERE TEPKİ

2 yıl önce George Floyd Adaleti için Polis yasası, Temsilciler Meclisi'nde Demokratların çoğunluk olmasından dolayı tasarı 212'ye karışı 220 evet oyuyla geçmişti. Ancak Senato'da Cumhuriyetçilerin engellemesi ile bu tasarı Senato'dan henüz geçmiş değil.

Demokrat ve Cumhuriyetçi Senatörler arasındaki müzakereler Eylül 2021'de sona ermişti. Memphis'te yaşanan son olay ile beraber Başkan Biden Senato'daki Cumhuriyetçileri suçlayarak, acilen bu yasa tasarısının geçmesi gerektiğini dile getirdi.

Önerilen yasa tasarısında polisin suistimali, aşırı güç ve polislikte ırksal önyargı ile mücadele etmeyi amaçlayan bir çok eğitimsel hüküm bulunuyor.

Fotoğraf: AA

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