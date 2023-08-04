ABD'de sahile vuran varilin içinden rapçinin cesedi çıktı
Yetkililer, Pazartesi günü Malibu Lagoon State Beach'te bir varilin içinde cesedi bulunan kişinin, 32 yaşındaki rapçi Javonnta Murphy'e ait olduğunu açıkladı.
Cinayet masasından Teğmen Hugo Reynaga, varilin ilk olarak Pazar günü bir kayıkla gezen bir bakım görevlisi tarafından görüldüğünü söyledi.
Açıklamaya göre bakım görevlisi kutuyu açmadı.
Reynaga, Pazartesi sabahı sabah saat 10 civarında bir cankurtaranın varili gördüğünü, yüzerek sahile getirdiğini ve açtığında cesetle karşılaştığını belirtti.
Açıklamada varilin içindeki kişinin ise 32 yaşındaki rapçi Javonnta Murphy'e ait olduğunu duyuruldu.
Reynaga Pazartesi günü yaptığı açıklamada, cesedin ne kadar süredir varilin içinde olduğunun net olmadığını ancak cesedin henüz çürümemiş gibi göründüğünü bu nedenle yeni olduğunu rahmin ettiklerini söyledi.
Olaya dair soruşturma başlatılırken, tüm kanıtların ve 32 yaşındaki rapçinin son hareketlerinin incelendiği ifade edildi.
* Haberin görseli Associated Press ve Javonnta Murphy'nin Isntagram hesabından (@sir_tanky2023) servis edilmiştir.