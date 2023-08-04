Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya ABD'de sahile vuran varilin içinden rapçinin cesedi çıktı

        ABD'de sahile vuran varilin içinden rapçinin cesedi çıktı

        Yetkililer, Pazartesi günü Malibu Lagoon State Beach'te bir varilin içinde cesedi bulunan kişinin, 32 yaşındaki rapçi Javonnta Murphy'e ait olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cinayet masasından Teğmen Hugo Reynaga, varilin ilk olarak Pazar günü bir kayıkla gezen bir bakım görevlisi tarafından görüldüğünü söyledi.

        Açıklamaya göre bakım görevlisi kutuyu açmadı.

        2

        Reynaga, Pazartesi sabahı sabah saat 10 civarında bir cankurtaranın varili gördüğünü, yüzerek sahile getirdiğini ve açtığında cesetle karşılaştığını belirtti.

        3

        Açıklamada varilin içindeki kişinin ise 32 yaşındaki rapçi Javonnta Murphy'e ait olduğunu duyuruldu.

        4

        Reynaga Pazartesi günü yaptığı açıklamada, cesedin ne kadar süredir varilin içinde olduğunun net olmadığını ancak cesedin henüz çürümemiş gibi göründüğünü bu nedenle yeni olduğunu rahmin ettiklerini söyledi.

        5

        Olaya dair soruşturma başlatılırken, tüm kanıtların ve 32 yaşındaki rapçinin son hareketlerinin incelendiği ifade edildi.

        6

        * Haberin görseli Associated Press ve Javonnta Murphy'nin Isntagram hesabından (@sir_tanky2023) servis edilmiştir.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde önemli operasyon! Kurye sorumlusu öldürüldü!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde önemli operasyon! Kurye sorumlusu öldürüldü!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        "Şenol Güneş varsa panik yok"
        "Şenol Güneş varsa panik yok"
        İsveç'te kültür festivaline saldırı
        İsveç'te kültür festivaline saldırı
        Arao'nun yeni adresini duyurdular!
        Arao'nun yeni adresini duyurdular!
        Yaşlı çiftin ölümünün ardından dram çıktı!
        Yaşlı çiftin ölümünün ardından dram çıktı!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        'Çok ayıp, söylemem'
        'Çok ayıp, söylemem'
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!
        15 yaşındaki Büşra'yı vahşice öldürmüştü! Caniden pişkin savunma!
        15 yaşındaki Büşra'yı vahşice öldürmüştü! Caniden pişkin savunma!
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Doksuri Tayfunu vurdu: 1,2 milyon kişi tahliye edildi!
        Doksuri Tayfunu vurdu: 1,2 milyon kişi tahliye edildi!
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        Sıtmayla mücadelede 'rastlantısal keşif'
        Sıtmayla mücadelede 'rastlantısal keşif'
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Park halindeki TIR'a çarptılar!
        Park halindeki TIR'a çarptılar!
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        Mavi Şimşekler, Cluj'u yıktı!
        Mavi Şimşekler, Cluj'u yıktı!
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        TBMM olağanüstü toplanıyor