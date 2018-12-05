ABD'de Salmonella salgını

ABD Gıda Güvenliği ve Denetleme Dairesi, ülkedeki Salmonella bakterisi salgını nedeniyle 26 eyalette 246 kişinin rahatsızlandığını açıkladı.

AA'nın haberine göre, yaklaşık 2 bin tondan fazla çiğ etin bakteriden etkilendiği ancak ne kadarının satıldığı ve ne kadarının hala marketlerde satışta olduğunun ise bilinmediği belirtildi.

Bakteriden etkilenen ürünlerin, 26 Temmuz-7 Eylül arasında Arizona'daki JBS Tolleson adlı tesiste üretilip, paketlendiği bildirildi.

Marketlere üretim bilgileri uyan etlerin imha edilmesi, halka da söz konusu etlerin satın alındığının fark edilmesi durumunda tüketilmemesi çağrısında bulunuldu.

ABD'de ekim başında bakteri nedeniyle yaklaşık 3 bin ton çiğ et dağıtımdan çekilmişti. O dönem açıklanan verilerde, 16 eyalette 60 kişinin bakteri nedeniyle hastalandığı belirtilmişti.

Bağırsak sistemini etkileyen Salmonella bakterisi, vücut direncini düşürerek ishal, ateş ve kusmaya neden oluyor. Bakteri, su veya dışkı teması gerçekleşmiş gıdaların tüketilmesiyle insanlara bulaşabiliyor.

Uzmanlar, bakteriyi yok etmek için özellikle tavuk gibi gıdaların yüksek ısıda en az 10 dakika pişirilmesini öneriyor.

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