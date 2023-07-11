ABD'de uçak kazası: Pilot şans eseri kurtuldu
Güney California'daki bir havaalanında küçük bir uçak, hangarın çatısına burun üstü düştü. Olayda şans eser pilot hafif sıyrıklarla kurtuldu.
ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yapılan açıklamaya göre Cessna 172'nin pilotu Los Angeles'ın güneyindeki Long Beach Havalimanı'nda 'iniş ve kalkış alıştırması' yaparken saat 14.30 sıralarında düştü.
ABC 7 tarafından yayınlanan videoda uçağın burnunun hangarın çatısına gömülü olduğu görüldü.
Habere göre uçakta bulunan tek kişi olan pilot, enkazdan çıkarılırken hafif yaralarla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri kazadan sonra uçaktan bir miltar yakıt sızdığını söyledi.
FAA ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun kazayı araştıracağı açıklandı.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.