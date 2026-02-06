Habertürk
Habertürk
        ABD'de uygun fiyatlı ilaç dönemi! TrumpRx erişime açıldı

        ABD'de uygun fiyatlı ilaç dönemi! TrumpRx erişime açıldı

        ABD Başkanı Donald Trump, uygun fiyatlı ilaçların alınabileceği "TrumpRx.gov" internet sitesinin halkın erişimine açıldığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 09:19 Güncelleme: 06.02.2026 - 09:19
        ABD'de uygun fiyatlı ilaç dönemi! TrumpRx erişime açıldı
        Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısıyla kendi adını taşıyan ilaç sitesinin duyurusunu yaptı.

        Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra büyük ilaç firmalarının tamamıyla ciddi görüşmeler yaptıklarını ve bu görüşmeler sonucunda birçok kritik ilacın fiyatlarında kayda değer düşüşler sağladıklarını söyleyen Trump, büyük bir seçim vaadini yerine getirdiğini belirtti.

        Trump, yeni hizmetin milyonlarca Amerikalının hayatına doğrudan dokunan ve bütçelerine önemli katkı yapacak bir adım olduğunu dile getirerek, "Bu akşam, tüm zamanların en dönüştürücü sağlık hizmetleri girişimlerinden birinin lansmanını yapıyoruz. Bu çok büyük bir iş" dedi.

        Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz de daha sonra kürsüye gelerek kısa bir değerlendirme yaptı.

        Trump'ın talimatının ardından büyük bir ekiple çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Öz, bu doğrudan satış hizmetinin milyonlarca Amerikalının daha iyi bir sağlık hizmeti alması anlamına geleceğini vurguladı.

        Daha sonra bir Sağlık Bakanlığı yetkilisi, "TrumpRx.gov" internet sitesinden uygun fiyatlı ilaçların nasıl satın alınabileceğine ilişkin bir sunum yaptı.

        Trump, Aralık 2025'te yaptığı açıklamada, ülkedeki en büyük 17 ilaç üreticisi firmadan 14'ü ile ilaç fiyatlarını düşürme konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

