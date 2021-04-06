Anket: ABD'de göçmen krizinin sorumlusu Biden

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

ABD'de yapılan ankette halkın çoğu, sınırdaki göçmen krizinin sorumlusu olarak Trump'ı değil Biden'ı gösterdi

ABD'de yapılan anket, Amerikalıların Meksika sınırındaki göçmen yoğunluğunun sorumlusu olarak eski ABD Başkanı Donald Trump'tan çok yeni Başkan Joe Biden'ı gördüklerini ortaya koydu.

ABD'de yapılan ankette halkın çoğu, sınırdaki göçmen krizinin sorumlusu olarak Trump'ı değil Biden'ı gösterdi
Anket: ABD'de göçmen krizinin sorumlusu Biden
0:00 / 0:00
AA

Hill-HarrisX'in 24-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği ankete katılanların yüzde 44'ü, ABD'ye geçmek için Meksika sınırından akın eden göçmenlerle ilgili problemden Başkan Biden'ın sorumlu olduğunu söylerken, sadece yüzde 28'i eski Başkan Trump'ı işaret etti.

Aynı soruya cevap verenlerin yüzde 20'si, sınırdaki sorunla ilgili iki tarafı da eşit derecede suçlu bulurken, yüzde 7'lik bir grup problemin nedeninin iki tarafla da ilgili olmadığına inandığını söyledi.

Cumhuriyetçi olduklarını belirten katılımcıların yüzde 73'ü ülke sınırındaki durumdan mevcut hükümeti sorunlu tutarken, Demokrat partili katılımcıların sadece yüzde 46'sı suçu Trump yönetimde bulduğunu bildirdi.

CNN'nin yaptığı bir çalışmada, 30 Eylül'e kadar Meksika sınırından ABD'ye girecek göçmen sayısının 2 milyonu aşabileceği ve bu rakamın bir rekora işaret ettiği belirtilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında 1 Ukrayna askeri öldü
DÜNYARusya yanlısı ayrılıkçılar saldırdı: 1 Ukrayna askeri ...
Srebrenitsa’daki soykırımı inkar eden Karadağlı bakanın sözleri ülkeyi karıştırdı
DÜNYASrebrenitsa’daki soykırımı inkar eden bakan Karadağ'ı ...
ABD'nin başkenti Washington'da Kovid-19 önlemleri 1 Mayıs'tan itibaren gevşetiliyor
DÜNYAABD'nin başkentinde kısıtlamalar gevşetiliyor
ABD, Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliğinden kaygılı
DÜNYAABD'den Rusya açıklaması: Kaygılıyız
Venezuela Silahlı Kuvvetleri'nin Kolombiya sınırındaki operasyonlarında 8 asker hayatını kaybetti
DÜNYAVenezuela'nın askeri operasyonunda 8 asker hayatını ...
Ürdün'ün eski Veliaht Prensi Hamza, Kral'a bağlılığını vurgulayan bir mektup imzaladı
DÜNYAÜrdün eski Veliaht Prensi'nden Kral'a mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan iki liderle telefonda görüştü
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki lidere telefon
İngiltere’de 12 Nisan’da işletmeler yeniden açılacak
DÜNYAİngiltere tarih verdi! İşletmeler yeniden açılacak
Fransa’da Kovid-19'a yakalanan öğrencilerin sınava girmeye zorlandıkları öne sürüldü
DÜNYAFransa’da Kovid-19'a yakalanan öğrenciler için flaş ...
Almanya’da internet üzerinden işlenen suçlara 2 yıl hapis istenebilecek
DÜNYAAlmanya’da o yasa yürürlüğe girdi! 2 yıl hapis ...