New York Times'ın özel haberine göre, seçimler öncesinde ülke çapındaki başka savaş alanlarında da benzer olaylar yaşandı. Genellikle aynı partizan anketörlerden gelen ve 'Cumhuriyetçilerin gücünü' gösteren anketler aslında tam tersi etki yarattı ve Pennsylvania, New Hampshire ve Colorado gibi bölgelerde Demokratların sesini yükseltti.

2022'nin yanıltıcı anketleri, bazı endişeli adayları kendi yarışları için ihtiyaç duyabileceklerinden daha fazla para harcamaya sürükledi. Ayrıca, her iki partide de kazanma şansı olan bazı adaylar, bunu yapmalarını mümkün kılabilecek parayı da kaybettiler. Çünkü 'keseleri' kontrol edenler, yanlış bir şekilde yönlendiren anketlere inanıyorlardı.

Ancak bu eyaletlerin her birindeki Demokratlar yarışlarını kazanmaya devam ettiler. Kendi ekibinin dışındaki her ankette geride görünen Murray, rakibi Smiley'i yaklaşık 15 puanla geride bıraktı...

GELENEKSEL ANKETÖRLERİN KITLIĞI VE PARTİZAN ANKETLERİN YÜKSELİŞİ

Ancak yaklaşan 'kırmızı dalga' hikayesinin etkisi hakkında yapılan The New York Times incelemesi, oyunda yeni faktörler olduğunu da ortaya koydu.

Partizan olmayan geleneksel anketçiler, yıllarca süren deneme yanılma ve metodolojilerine ince ayar yaptıktan sonra, büyük ölçüde gerçeği yansıtan anketler üretti. Ancak geçmişe göre artık daha az anket yapıyorlar. Bu kıtlık aslında onların doğru bulgularının, partizan anketlerinin akınına uğramasına izin verdi.

Çarpıtılmış 'kırmızı dalga' anketleri; kampanyalar, bağışçılar, seçmenler, haber medyasının güvendiği anket ortalamalarını kirletti. Steve Bannon'ın 'War Room' podcasti ile 'The Charlie Kirk Show'dan Fox News'e bir dizi sağcı medya kuruluşunun destekçiliğini de besledi. Bu The New York Times gibi daha tarafsız bir çizgide olan ana akım haber kuruluşlarına da yayıldı ve 'Demokratik kıyamet' hakkındaki alarmları güçlendirdi.