Bir Demokrat olan Senatör Patty Murray, Washington'ı temsil ettiği otuz yıl boyunca sürekli olarak rakibine ciddi boyutlarda fark atarak seçimleri kazanmıştı. Bu yıl da onun için çok farklı görünmüyordu: Yaz ortasında anketler, Cumhuriyetçi Tiffany Smiley'e karşı yüzde 20'ye varan bir farkla zafere doğru ilerlediğini gösterdi.
Bu nedenle, Eylül ayı sonlarında Cumhuriyetçi eğilimli Trafalgar Group tarafından yapılan bir anket, Murray'in sadece 2 puan farkla önde olduğunu gösterdiğinde yıllardır devam eden gelenekte bir farklılık oldu. Ekim ayında yine Cumhuriyetçi eğilimli iki anket Murray'i zar zor önde gösterdi ve seçimlerde tam bir çekişme göründüğünü öne sürdü.
DEMOKRATLARIN CEPHESİNDE ALARM SESLERİ
Çok kısa süre içerisinde ise ABD'li siyasi haber sitesi ve anket veri toplayıcısı RealClearPolitics, Murray'in aniden siyasi olarak hayatta kalma mücadelesi verdiğini bildirdi. Bununla birlikte Demokratların cephesinde bir anda uyarı ışıkları yanmaya başladı. Çünkü yıllardır kazanan Murray'in başı beladaysa bu hiçbir Demokratın güvende olmadığı anlamına geliyordu...
Ancak Murray'in kendi anketleri herkesi yalanlıyordu. Zira kendi araştırma ve anketleri onun rahat bir şekilde seçileceğini gösteriyordu. Hatta herhangi bir eğilimi olmayan ve kar amacı gütmeyen bir site Murray'in tam 13 sayı önde olduğunu belirtti.
New York Times'ın özel haberine göre, seçimler öncesinde ülke çapındaki başka savaş alanlarında da benzer olaylar yaşandı. Genellikle aynı partizan anketörlerden gelen ve 'Cumhuriyetçilerin gücünü' gösteren anketler aslında tam tersi etki yarattı ve Pennsylvania, New Hampshire ve Colorado gibi bölgelerde Demokratların sesini yükseltti.
'KIRMIZI DALGA' GERÇEKTEN VURACAK MI?
ABD'de o ana kadar başta enflasyon ve lidere desteğinin düşmesi gibi Cumhuriyetçilerin lehine olan siyasi faktörler birleştiğinde, çarpık anketler aslında siyasi anlatı haline gelen şeyi beslemeye yardımcı oldu. Bu anlayışa göre net olan tek bir şey vardı o da: Cumhuriyetçi 'kırmızı dalga' seçimi kasırga kuvvetiyle vurmak üzereydi.
Ancak bu eyaletlerin her birindeki Demokratlar yarışlarını kazanmaya devam ettiler. Kendi ekibinin dışındaki her ankette geride görünen Murray, rakibi Smiley'i yaklaşık 15 puanla geride bıraktı...
Siyasi isimlerin, bağışçıların ve gazetecilerin görüşlerinin, bir ulusal seçimin ana hatlarını çarpıtması aslında ilk kez olmuyor.
2022'nin yanıltıcı anketleri, bazı endişeli adayları kendi yarışları için ihtiyaç duyabileceklerinden daha fazla para harcamaya sürükledi. Ayrıca, her iki partide de kazanma şansı olan bazı adaylar, bunu yapmalarını mümkün kılabilecek parayı da kaybettiler. Çünkü 'keseleri' kontrol edenler, yanlış bir şekilde yönlendiren anketlere inanıyorlardı.
GELENEKSEL ANKETÖRLERİN KITLIĞI VE PARTİZAN ANKETLERİN YÜKSELİŞİ
Ancak yaklaşan 'kırmızı dalga' hikayesinin etkisi hakkında yapılan The New York Times incelemesi, oyunda yeni faktörler olduğunu da ortaya koydu.
Partizan olmayan geleneksel anketçiler, yıllarca süren deneme yanılma ve metodolojilerine ince ayar yaptıktan sonra, büyük ölçüde gerçeği yansıtan anketler üretti. Ancak geçmişe göre artık daha az anket yapıyorlar. Bu kıtlık aslında onların doğru bulgularının, partizan anketlerinin akınına uğramasına izin verdi.
Çarpıtılmış 'kırmızı dalga' anketleri; kampanyalar, bağışçılar, seçmenler, haber medyasının güvendiği anket ortalamalarını kirletti. Steve Bannon'ın 'War Room' podcasti ile 'The Charlie Kirk Show'dan Fox News'e bir dizi sağcı medya kuruluşunun destekçiliğini de besledi. Bu The New York Times gibi daha tarafsız bir çizgide olan ana akım haber kuruluşlarına da yayıldı ve 'Demokratik kıyamet' hakkındaki alarmları güçlendirdi.
SANAL ANKET PAZARLARI
Üst düzey bir Cumhuriyetçi stratejistin dediği gibi, sanal 'anket pazarı' büyük ölçüde; aşırı partizan grupların mali desteğine dayanan, Trump'ın gürültülü amigoluğundan yararlanan ve sağlam olmayan metodoloji kullanan anketçiler tarafından kullanıldı.
Pennsylvania'da Patriot Polling'i başlatan iki lise öğrencisi gibi diğer anketörler de deneyimden yoksundu...
Süreçte 280 milyon dolar akıtan 'Cumhuriyetçiler Senatosu Liderlik Fonu'nun başkanı Steven J. Law "Bu köpüklü anketler, insanların parayı nasıl harcadıkları, kampanya stratejisi ve insanların seçimden beklentileri konusunda önemli, çarpıtıcı bir etkiye sahipti" dedi. Kendi özel anketi ise hiç kırmızı dalga göstermediğini ortaya koydu.
"SANKİ BİRİ ANAHTARI ÇEVİRMİŞ GİBİYDİ"
Cumhuriyetçiler için güçlü bir 2022 beklemek için pek çok neden vardı. Başkanların partisi, ara seçimlerde genelde kongre koltuklarını kaybetme eğilimindedir. Yükselen enflasyon ve Biden'ın zayıflayan destek oranları, Cumhuriyetçilerin umutlarını sadece artırdı.
Ancak Yüksek Mahkeme'nin kürtaj yasası olan Roe v. Wade kararını bozması ve sağcı Cumhuriyetçi adayların çalıntı iddiaları Demokratların yelkenlerinde beklenmedik bir rüzgar estirdi.
Yaz aylarında yapılan anketler, Demokratların şaşırtıcı bir güce sahip olduğunu gösterdi.
Demokratik Kongre Kampanya Komitesi'nin eski danışmanı Simon Rosenberg Cumhuriyetçi anketlerin geri dönüşünü "Sanki biri anahtarı çevirmiş gibiydi" diyerek anlatıyor.
Ekim ortasındaki bir NYT/Siena Koleji anketinde ise Cumhuriyetçilerin ülke çapında üç puanlık bir farkla, Demokratların bir ay önceki bir puanlık avantajına sahip olduğunu gösterdi. Gerçekten de Cumhuriyetçiler, Meclis yarışlarındaki oyların seçim sonrası çetelesine göre ölçülen ulusal halk oylamasını üç puanla kazandılar. Ve önemli yarışlarda Demokratlar galip gelse bile, New York gibi beklenmedik eyaletlerde kazançlar elde ettiler. Ancak, Kongre'nin kontrolünü belirleyecek olan bireysel yarışmalarda eyalet çapında yapılan oylama farklı bir boyuta gitti.
New Hampshire'da The Boston Globe ve Massachusetts Üniversitesi tarafından yapılan partiler üstü anketler, bir Demokrat olan Senatör Maggie Hassan'ın Cumhuriyetçi rakibi Don Bolduc'a karşı rahat 8 ila 10 puan önde olduğunu gösterdi. Ancak Trafalgar ve InsiderAdvantage onları kıyasıya bir yarışa soktu. Sonuç olarak Hassan 9 puan farkla kazandı.
Pennsylvania'da aynı iki şirket, Demokratik aday John Fetterman'a Mehmet Öz'e karşı daha küçük bir fark verdi ve sonunda Fetterman'ın geride kaldığını gösterdi. Fetterman günün sonunda Öz'e karşı 5 puan farkla kazandı.
Cumhuriyetçilerin zaferlerini müjdeleyen anketler, Cumhuriyetçileri de incitti.
Senato Liderlik Fonu'ndan Law, Cumhuriyetçi adayların her oy için mücadele etmesi gerektiğini öne süren özel anketlere güvendi, ancak birçok kişinin zaferi kesin olarak kabul etmesini sıkıntı içinde izledi. Law "Bütün bu coşkulu anketler ve kırmızı dalgayla ilgili baş dönmesi bazı Cumhuriyetçi adayları, bağımsızlığa ulaşmak yerine tek yapmaları gerekenin sert tabana oynamak olduğuna inandırdı.
En büyük hayal kırıklığı ise Güneybatı'da geldi. Anketler Arizona'daki Cumhuriyetçi Senato adayı Blake Masters'ın uzun zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve Nevada'daki Cumhuriyetçi Adam Laxalt'ın yeterli mali destekle kazanabileceğini gösterdi. Law, Arizona'dan para çekti, Nevada'ya nakit akıtırken, Laxalt'ın sağlam bir avantaja sahip olduğunu öne sürmeye devam ettiler. Sonuç olarak Masters 125 binden fazla oyla yenildi, Laxalt da 8 bin farkla kaybetti.
KANALLARIN REYTİNGLERİNİ YÜKSELTEN ANKETLER
Kırmızı dalga izlenimi uyandıran anketler, sağcı medya kuruluşları için ise oldukça yararlı oldu. Özellikle sağ yönelimdeki Fox News'te, Cumhuriyetçilerin zaferlerine ve Demokratların yenilgilerine işaret eden yayınlar yoğun talep ve ilgi gördü.
Ağın kendi oylama birimi, bir Cumhuriyetçi dalgası tespit etmiyordu. Ancak Eylül ayında, kanaldan Sean Hannity'nin programında sağ eğilimli Trafalgar'dan Robert Cahaly ve InsiderAdvantage'den Matt Towery'yi çıkarmaya başladı. Trafalgar ve InsiderAdvantage, şeffaf olmayan anket yöntemleri nedeniyle anket endüstrisinde uzun süredir şüpheyle karşılanıyordu.
Ağın haber programında bolca yer alan Fox News Anketi'nin, Demokrat eğilimler gösterdiğinden bahsedilmedi. Hannity, programında, izleyicilerine yarışlardaki dar marjları vurguladığını kaydetti. Fox News ise sunucularının hatalı anket kullanımı hakkında yorum yapmadı.
Bir medya ve reklam danışmanlığı olan Fabric Media'nın kurucusu ve CEO'su Jason Damata, "Programlama kültürü, 'geride kaldık' veya 'kaybediyoruz' anlatılarını hoş karşılamaz. Fox News, izleyicilerin geri gelmesini ve etkileşimde kalmasını neyin sağlayacağına dair derin bir anlayışa sahip" diyerek durumu açıklıyor.
Fox News gibi, internet tabanlı küçük yayın organları da izleyicilerini oluşturmak için Cumhuriyet yanlısı içeriğe güvendiler.
Kampanyanın son iki haftasında, Sağcı Steve Bannon'un 'War Room' adlı podcastinde iki düzineden fazla aday adayı vardı ve dinleyicilerini onlara bağışta bulunmaya çağırıyordu. Trump ile beraber pek çok kişi de "2022'deki son anketler, kazanmak için çok iyi bir konumda olduğumuzu gösteriyor" dedi ancak Demokratlar da para toplamak için kırmızı dalga anlatısını kullandılar.
Arizona Senatörü Mark Kelly, Ekim ayı sonlarında destekçilerine , "Size yeni bir anketin beni rakibime beraber gösterdiği söylesem" diye yazmıştı. Bağış toplamada ricalar milyonlarca ABD'liye doğrudan kırmızı dalga fikrini aşıladı ve seçimlerden kaçmalarını da çok daha zorlaştırdı. Kelly seçimin sonunda 5 puan farkla kazandı.
'KIRMIZI DALGA' KIYIYA DAMLIYOR
Medya takip ve analiz şirketi Critical Mention'a göre, Ekim ayının sonlarına doğru, Cumhuriyetçi dalgası bir 'kırmızı tsunamiye' dönüştü. Kısa süre içinde 'kırmızı tsunamiye' yapılan atıflar, Kasım ayının ilk sekiz gününde neredeyse ikiye katlandı.
Kasvetli anket ortalamaları ve kırmızı dalgalı manşetler, birçok Demokrat yetkiliyi savunma pozisyonuna getirdi.
Bu sırada ortalamalar, azalan sayıda güvenilir, itibarlı partizan olmayan anketler ile sorgulanabilir anketlerin arasındaki dengesizlikten de etkilendi.
Gallup ve Pew gibi saygın anketörler, bazı anketleri tamamen kaldırdılar. Quinnipiac Üniversitesi, bu yılın son döneminde eyalet çapında yalnızca birkaç anket gerçekleştirdi. Quinnipiac'ın anket direktörü Doug Schwartz, "Açıkçası maliyet bir sorundu" diyerek durumu açıklamaya çalıştı.
ARTAN MALİYETLER İLE LİSELİ ANKET FİRMALARINA UZANAN SÜREÇ
Saygın firmalar geride kalırken; internet anketlerini veya otomatik telefon hizmetlerini kullanarak daha ucuz ve güvensiz anket firmaları arttı. Bu da süreci etkiledi.
Bu sektöre yeni gelenlerden biri de Eylül ayında Philadelphia banliyösünde iki lise öğrencisi tarafından kurulan Patriot Polling'di. Kendini Cumhuriyetçi olarak tanımlayan 17 yaşındaki Lucca Ruggieri ve siyasetten çok veri bilimiyle ilgilenen 16 yaşındaki Arhan Kaul ikilisi anket şirketini kurdu. En kötüsü, bunun üniversite başvurularını da destekleyeceklerini düşündüler.
İstatistik uzmanı ile yerel siyasetçiler gençlere ipuçları verdi. Ruggieri'nin babası ise, otomatik telefon görüşmeleri için anket başına yaklaşık 2.500 dolar ödemeyi kabul etti.
Yayınladıkları ilk anketlerden biri, Cumhuriyetçi Mehmet Öz'ün Demokrat Fetterman'a karşı önde olduğunu gösteren anketti. İlgiyi Ruggieri bile beklemezken şaşkınlığını "Liselilere bakacaklarını düşünmezdim" sözleriyle açıklıyor. Çoğunlukla hatalar olmasına karşın Patriot'un New York yarışı için yaptığı anket sonucu kabaca yansıttı ve Trafalgar ile InsiderAdvantage'ınkinden daha doğru bir anket olarak da öne çıktı.
Pennsylvanialı liseliler Ruggieri ve Kaul ise kış tatiline çıkmadan önce bu süreçten öğrendikleri bazı dersler olduğunu belirttiler. Kaul süreci anketlerin 'analizi geliştirmek' için ve sadece sürece daha iyi bakmak için kullanılması gerektiğini söyledi.
Ruggieri konuyu tek cümleyle özetleyerek aslında diğer anketörlere de mesaj verdi: "Bence insanlar anket sonuçlarını daha az ciddiye almalı."
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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