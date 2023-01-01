Bir Demokrat olan Senatör Patty Murray, Washington'ı temsil ettiği otuz yıl boyunca sürekli olarak rakibine ciddi boyutlarda fark atarak seçimleri kazanmıştı. Bu yıl da onun için çok farklı görünmüyordu: Yaz ortasında anketler, Cumhuriyetçi Tiffany Smiley'e karşı yüzde 20'ye varan bir farkla zafere doğru ilerlediğini gösterdi.

Bu nedenle, Eylül ayı sonlarında Cumhuriyetçi eğilimli Trafalgar Group tarafından yapılan bir anket, Murray'in sadece 2 puan farkla önde olduğunu gösterdiğinde yıllardır devam eden gelenekte bir farklılık oldu. Ekim ayında yine Cumhuriyetçi eğilimli iki anket Murray'i zar zor önde gösterdi ve seçimlerde tam bir çekişme göründüğünü öne sürdü.