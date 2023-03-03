ABD'den Blinken-Lavrov görüşmesine ilişkin açıklama

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AA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Yeni Delhi’de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin sadece kısa bir karşılaşma olduğunu ancak Rusya’nın bu görüşmeyi büyütmeye çalıştığını ileri sürdü.

AA'nın haberine göre; Blinken, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen G20 Zirvesi marjında Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşmesi Washington’da tartışmaya neden oldu.

Ukrayna savaşından bu yana iki bakanın ilk kez yüz yüze görüşmesi günlük basın toplantısında gündeme geldi.

Blinken’ın Lavrov’la görüşmesini gerektirecek nedenin ne olduğuna yönelik bir soruya ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price şu yanıtı verdi:

“Biliyorum, Rus mevkidaşlarımız bunu büyütmeye çalışıyorlar ancak bizim için aktarılması gereken nokta şu; bu sadece kısa bir karşılaşmaydı. Uzun süreli bir ikili görüşme ya da ikisi arasında uzun süreli bir oturma değildi. Ancak daha genel olarak, çıkarımıza uygun olanı açıkça ilettiğimiz için özür dileyecek değiliz.”

Blinken’ın Lavrov’a üç mesaj ilettiğini ifade eden Price, Rusya’nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmasını (START) askıya almasının ABD ve dünya için kaygı verici olduğu, Rusya’da tutuklu bulunan ABD vatandaşı Paul Whelan’ın serbest bırakılması ve ABD’nin Ukrayna’yı desteklemekte kararlı olduğu mesajlarının dile getirildiğini aktardı.

Price, Blinken’ın mevkidaşına “Bu savaşın bitmesini Ukrayna’dan daha çok isteyen başka kimse yok. Bu konuda Ukrayna’nın yanındayız ve dileğimiz de bu savaşın bittiğini görmektir ve bu çabaları desteklemeye hazırız” dediğini kaydetti.

GÜRCİSTAN’IN “YABANCI ÜLKE LOBİCİSİ” YASA TASARISINA TEPKİ

Price, toplantıda Gürcistan Parlamentosunda görüşülen ve bağışlarının yüzde 20’sinden fazlasını yurt dışından alan sivil toplum kuruluşlarına “yabancı ülke lobicisi” statüsü verilmesini öneren yasa tasarısına tepki gösterdi.

Sözcü, “Gürcistan’ın siyasi sistemindeki süreci devam ediyor ancak yine de getirilen yabancı ülke lobicisi yasası bizi derinden rahatsız ediyor çünkü bu tam olarak daha iyi bir ülke inşa etmeye kendini adamış Gürcistan'ın bağımsız seslerini ve vatandaşlarını damgalayıp susturacak. Bu yasanın Gürcistan'daki ifade özgürlüğü ve demokrasi üzerindeki potansiyel sonuçlarından derin endişe duyuyoruz.” dedi.

Bu konudaki rahatsızlıklarını hem kamuoyuna açık hem de özelden Gürcistan makamlarına ilettiklerini anlatan Price, “Bu yasa tasarısına oy veren herkes Gürcistan'ın Avrupa Atlantik geleceğini potansiyel olarak tehlikeye atmaktan sorumlu olacaktır. Bunun gibi yasalar, Gürcü halkının onlarca yıldır ifade ettiği özlemlerle, kendileri için belirledikleri gelecekle tutarlı değil.” ifadelerini kullandı.