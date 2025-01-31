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        Haberler Dünya ABD'den Çin'e yüzde 10 gümrük vergisi | Dış Haberler

        ABD'den Çin'e yüzde 10 gümrük vergisi

        ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, gümrük vergisi uygulanacak ülkeler arasına Çin'in de katıldığını açıkladı. Trump tarafından alınan karara göre Çin menşeli ürünlere yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 21:54 Güncelleme: 31.01.2025 - 21:57
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        ABD'den Çin'e yüzde 10 gümrük vergisi
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        ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, gümrük vergisi uygulanacak ülkelere Çin de eklendi. Trump tarafından verilen karara göre Çin menşeli ürünlere yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak. Gümrük vergilerinin 1 Şubat itibarıyla yürürlüğe girmesi kesinleşti.

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt "Başkan tarafından verilen sözler tutuluyor. Vergiler yarın yürürlüğe girecek." dedi.

        Leavitt, gümrük vergilerinden muaf tutulacak herhangi bir ürün olup olmadığı konusunda ise bilgi vermedi. Donald Trump Kanada'dan ithal edilen petrolün gümrük vergisi kapsamı dışında tutulabileceğini belirtmişti.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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