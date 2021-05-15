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HaberlerDünyaSON DAKİKA: ABD'den Filistin ve İsrail açıklaması!
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ABD'den Filistin ve İsrail açıklaması!

ABD Başkanı Joe Biden, önümüzdeki pazar günü Beyaz Saray’da düzenlenecek Ramazan Bayramı kutlamasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Filistinliler ve İsrailliler eşit derecede onur ve güvenlik içinde yaşamayı hak ediyor” dedi. Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını "meşru müdafaa" olarak nitelendirerek, İsrail'e desteğini yineledi.

SON DAKİKA: ABD'den Filistin ve İsrail açıklaması!
ABD'den Filistin ve İsrail açıklaması!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD Başkanı Joe Biden, önümüzdeki pazar günü Beyaz Saray’da düzenlenecek Ramazan Bayramı kutlama hakkında yazılı açıklama yaptı.

Biden, dünya genelindeki bayram kutlamalarını görmenin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Ancak bu yıl kutsal topraklardaki durumun, ABD'de yaşayan Müslümanlar da dahil olmak üzere dünya genelinde tüm Müslümanlar için zor olduğunu biliyoruz. Filistinliler ve İsrailliler eşit derecede onur ve güvenlik içinde yaşamayı hak ediyor. Hiçbir aile evlerinde ya da ibadethanelerinde güvenlikleri için endişelenmemeli. En çok da söz konusu bölgelerde kontrol edemedikleri bir çatışmanın travmasını yaşayan çocukları düşünüyoruz" dedi.

Biden, Gazze’de dahil İsrail saldırılarının devam ettiği bölgelerde sükunetin sağlanması için taraflar ve diğer bölgesel ortaklarla çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

BEYAZ SARAY İSRAİL'E DESTEĞİNİ YİNELEDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını "meşru müdafaa" olarak nitelendirerek, İsrail'e desteğini yineledi.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin soruları yanıtladı.

ABD'nin bölgedeki hedefinin gerginliğin azaltılması ve uzun süreli bir barış olduğunu vurgulayan Psaki, bu konuda her düzeydeki görüşmelerinin sürdüğünü vurguladı.

Psaki, "Başkan Joe Biden, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğuna inanıyor. Bölgede can kayıplarının olması, çocukların ölmesi acı. İster Filistinli ister İsrailli olsun yaşananlar çok trajik. Bunları izlemek korkunç. O nedenle de gerginliğin azaltılmasına odaklanıyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinmeyen Psaki, "Hamas bir terör örgütü. Hamas, şiddet nedeniyle acı çeken insanların, Filistinlilerin görünüşünü yansıtmıyor. Hamas'ın İsrail'e attığı 1500 roketin bir gerekçesi yok." görüşünü paylaştı.

Biden yönetiminin, Gazze'de ateşkes için herhangi bir girişimde bulunup bulunmayacağının sorulması üzerine Psaki, şu anda gerginliğin azaltılması için çalışmalarının sürdüğünü bir kez daha dile getirdi.

DOĞU KUDÜS KONUSUNDA SESSİZ KALMAYI TERCİH ETTİ

Psaki, İsrail'in Doğu Kudüs'teki eylemlerine ve Filistin halkının zorla tahliyesine ilişkin, "Bu konu iki taraf arasındaki konuşmalarda hep konu olmuştur. Bu konuda ek bir pozisyonumuz yok." diye konuştu.

Hamas'ın roketleri nedeniyle zarar gören "Iron Dome" füze savunma sistemi konusunda İsrail'e yardım edilip edilmeyeceğinin sorulması üzerine ise Psaki, "İsrail ile uzun süreli stratejik güvenlik ortaklığımız var. Biliyorsunuz birçok konuda onlara destek olduk. Şimdilik ek bir yardım yok." dedi.

ABD'NİN FİLİSTİN'E YARDIMLARI SÜRECEK

Bir gazeteci, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Filistin'e yönelik durdurduğu yardımların Biden yönetimin tarafından yeniden başlatıldığını anımsatarak "Hamas'ın saldırılarının ardından bu yardımlar gözden geçirilecek mi?" diye sordu.

Psaki, "Bunlar Filistin halkına yönelik insani yardımlar. Hamas bir terör örgütü, Bu terör örgütünün eylemleri nedeniyle Filistin halkı acı çekiyor. Bu nedenle de tabii ki insani yardımı sürdüreceğiz." yanıtını verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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