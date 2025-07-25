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        Haberler Dünya Ortadoğu ABD'den Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararına ret | Dış Haberler

        ABD'den Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararına ret

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararını "şiddetle reddettiklerini" açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 06:30 Güncelleme: 25.07.2025 - 07:06
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        ABD'den Fransa'ya 'Filistin' tepkisi
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        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, X hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın kararını eleştirdi.

        Rubio, açıklamasında, "Amerika Birleşik Devletleri, (Fransa Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron'un, BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıma planını şiddetle reddediyor." ifadesini kullandı.

        Söz konusu kararın "Hamas'ın propagandasına hizmet ettiğini" savunan Rubio, ayrıca bu kararın "7 Ekim'de hayatını kaybedenlerin yüzüne atılmış bir tokat" niteliğinde olduğunu ileri sürdü.

        MACRON'DAN "FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIYACAĞIZ" AÇIKLAMASI

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin devletini tanıma kararı aldığını ve eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) bu konuda resmi bir açıklama yapacağını bildirmişti.

        Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihsel taahhüdüne sadık kalarak, Fransa'nın Filistin devletini tanımasına karar verdim." ifadelerini kullanmıştı.

        Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yazdığı mektuba da yer verdiği paylaşımında Macron, bölgede şu an için aciliyet arz eden şeyin "Gazze’deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılması" olduğunu belirtmişti.

        Fransa ve Suudi Arabistan 28-30 Temmuz'da Filistin sorununun barışçıl ve iki devletli çözümünün ele alınacağı "Uluslararası Filistin Konferansı"na eş başkanlık edecek.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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