Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

ABD'den gelip Adıyaman'da dağ keçisi avladılar

ABD'den Adıyaman'a gelip dağ keçisi avlayan Michael Shaun Harris ile Emieblcek Harris çifti, sosyal medyanın gündemine oturdu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce 'kotalı' ve 'süreli' izin verilen avcılık 'faaliyeti'ne tepki yükselirken ABD'li çiftin öldürdükleri dağ keçileriyle gülümseyerek verdikleri poz da iç acıttı

Dağ keçileri
HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD'den avlanmak için Adıyaman'a gelen avcı çift Michael Shaun Harris ile Emieblcek Harris dağ keçilerini 'izinli' olarak katletti.

 

Emieblcek Harris, Sincik Devlet Avlağında avlandı. Av öncesinde atış talimleri yapan Emieblcek Harris, avlanmak için dağ tepe dolaşırken 11 yaşında ve 130 santimetre boynuz uzunluğuna sahip keçiyi avladı. Michael Shaun Harris ise Akdağ Devlet avlağında 9 yaşındaki 118 santimetre boynuz uzunluğundaki keçiyi avladı. ABD'li çift öldürdükleri dağ keçileri ile gülümseyerek poz vermeyi de ihmal etmedi.

30'U AVLANABİLİYOR!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce, Adıyaman'ın Sincik ilçesi dağlarında av turizmi kapsamında izinli avcılık faaliyetleri yapılıyor.

Bu kapsamda belirlenen avlat sahalarında 8 yaş ve üzeri belirlenen dağ keçileri avlanabiliyor. 2019-2020 av sezonunda 30 adet av kotası verildiği ve av turizminin 31 Mart 2020 tarihinde sona ereceği öğrenildi.

GELİRİ KÖYLERE

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kozan, av turizmi kapsamında elde edilen gelirlerin yüzde 60’ı avlak alanının bulunduğu köylerde, muhtarlıklara aktarılarak köylerin cami, taziye evi, Kuran kursu gibi ihtiyaçlarında kullanıldığını söyledi.

Kozan, dağ keçisini kaçak avlayanlara yaklaşık 26 bin lira cezai işlem uygulandığını kaydetti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

ABD'li avcıların Adıyaman'da avlanmaları ve öldürdükleri dağ keçileri ile poz vermeleri sosyal medyanın da gündemine oturdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da tepki gösterenler arasında yer aldı. Kaya, Twitter mesajında "Doğa Koruma değil, 'Doğa Katliam Müdürlüğü!' Doğayı sizden kim koruyacak?! Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün izin verdiği ABD'li kadın Adıyaman’da boynuz uzunluğu 130 santimetre olan bir #dağkeçisi avlamış. Avladığı dağ çekisiyle çektirdiği fotoğrafı da paylaşmış" ifadelerini kullandı. Twitter'daki bazı tepkiler şu şekilde:

- Kimin kabahati, niye izin veriliyor?

- Kendi ülkelerinde öldürsünler. Bizim ülkede yeterince doğa, hayvan, insan katili var!

- Canları "tane"yle saymayın, güzelim iki dağ keçisi katledildi. Bizdeki vicdan yoksunu avcılar yetmedi yabancı katilleri buyur ediyor yetkili kurumlar.

- Paran var diye her şeyi yapamazsın! Kalk gel, hayvanları öldür poz ver git. Avlanmak spor olamaz!!

- Zevk için öldürene insan denir.

- Av turizmi. Belli sayıda av hayvanına belirlenen ücret karşılığında avlanma izni verilir. Olay bu.

- Bu, tüm dünyada böyle maalesef.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi MSB: Münbiç'te 7 terörist etkisiz hale getirildi!
GÜNDEMMSB'den Münbiç açıklaması!
Skandal Atakan Kayalar paylaşımının ardından soruşturma başlatıldı
GÜNDEMO isme Atakan soruşturması!
Son dakika haberler...Otogarda yürekleri ağza getiren silahlı çatışma kamerada!
GÜNDEMOtogarda silahlı çatışma: 3 yaralı!
Son dakika haberler...Kayıp kızların ifadelerinde ilginç palyaço detayı!
GÜNDEMKayıp kızlarla ilgili çarpıcı palyaço detayı!
Son dakika haberleri... 463 yıl sonra Levent'e 'Süleymaniye'!
GÜNDEM463 yıl sonra Levent'e 'Süleymaniye'
Son dakika haberi! Beylikdüzü'nde AVM'de karısını bıçakladı!
GÜNDEMBeylikdüzü'nde AVM'de dehşet!
Son dakika haberi! Adana'da görülen bir davada düdüklü tencere silah sayıldı!
GÜNDEMDüdüklü tencere silah sayıldı!
Akşam ezanı saat kaçta? İstanbul, İzmir, Ankara iftar saatleri! 26 Şubat 2020 Diyanet
GÜNDEMAkşam ezanı saat kaçta 26 Şubat 2020?
Son dakika haberi! Yargıtay ve Danıştay başkanları değişiyor, AYM'ye 1 yeni üye seçiliyor!
GÜNDEMYüksek yargıda seçim ayı!
Regaip Kandili ne zaman 2020? Regaip Kandili bugün mü, yarın mı? Diyanet dini günler takvimi
GÜNDEMRegaip Kandili ne zaman?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X