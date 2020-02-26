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ABD'den avlanmak için Adıyaman'a gelen avcı çift Michael Shaun Harris ile Emieblcek Harris dağ keçilerini 'izinli' olarak katletti.

Emieblcek Harris, Sincik Devlet Avlağında avlandı. Av öncesinde atış talimleri yapan Emieblcek Harris, avlanmak için dağ tepe dolaşırken 11 yaşında ve 130 santimetre boynuz uzunluğuna sahip keçiyi avladı. Michael Shaun Harris ise Akdağ Devlet avlağında 9 yaşındaki 118 santimetre boynuz uzunluğundaki keçiyi avladı. ABD'li çift öldürdükleri dağ keçileri ile gülümseyerek poz vermeyi de ihmal etmedi.

30'U AVLANABİLİYOR!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce, Adıyaman'ın Sincik ilçesi dağlarında av turizmi kapsamında izinli avcılık faaliyetleri yapılıyor.

Bu kapsamda belirlenen avlat sahalarında 8 yaş ve üzeri belirlenen dağ keçileri avlanabiliyor. 2019-2020 av sezonunda 30 adet av kotası verildiği ve av turizminin 31 Mart 2020 tarihinde sona ereceği öğrenildi.

GELİRİ KÖYLERE

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kozan, av turizmi kapsamında elde edilen gelirlerin yüzde 60’ı avlak alanının bulunduğu köylerde, muhtarlıklara aktarılarak köylerin cami, taziye evi, Kuran kursu gibi ihtiyaçlarında kullanıldığını söyledi.

Kozan, dağ keçisini kaçak avlayanlara yaklaşık 26 bin lira cezai işlem uygulandığını kaydetti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

ABD'li avcıların Adıyaman'da avlanmaları ve öldürdükleri dağ keçileri ile poz vermeleri sosyal medyanın da gündemine oturdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da tepki gösterenler arasında yer aldı. Kaya, Twitter mesajında "Doğa Koruma değil, 'Doğa Katliam Müdürlüğü!' Doğayı sizden kim koruyacak?! Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün izin verdiği ABD'li kadın Adıyaman’da boynuz uzunluğu 130 santimetre olan bir #dağkeçisi avlamış. Avladığı dağ çekisiyle çektirdiği fotoğrafı da paylaşmış" ifadelerini kullandı. Twitter'daki bazı tepkiler şu şekilde:

- Kimin kabahati, niye izin veriliyor?

- Kendi ülkelerinde öldürsünler. Bizim ülkede yeterince doğa, hayvan, insan katili var!

- Canları "tane"yle saymayın, güzelim iki dağ keçisi katledildi. Bizdeki vicdan yoksunu avcılar yetmedi yabancı katilleri buyur ediyor yetkili kurumlar.

- Paran var diye her şeyi yapamazsın! Kalk gel, hayvanları öldür poz ver git. Avlanmak spor olamaz!!

- Zevk için öldürene insan denir.

- Av turizmi. Belli sayıda av hayvanına belirlenen ücret karşılığında avlanma izni verilir. Olay bu.

- Bu, tüm dünyada böyle maalesef.