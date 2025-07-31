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        Haberler Dünya ABD'den İran'a yönelik yaptırım | Dış Haberler

        ABD'den İran'a yönelik yaptırım

        ABD Hazine Bakanlığı, İran ve Rusya'dan petrol taşındığı gerekçesiyle, bazı kişi ve kurumlara yönelik yaptırım uygulayacaklarını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 01:34 Güncelleme: 31.07.2025 - 01:43
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        ABD'den İran'a yönelik yaptırım
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        ABD Hazine Bakanlığı, İran ve Rusya'dan petrol taşındığı gerekçesiyle, kişi ve kurumları da hedef alan 115'i aşkın yaptırım açıkladı.

        ABD Hazine Bakanlığından "İran bağlantılı nakliye ağına" ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC), İran ve Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri taşımacılığıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle, kişi ve kurumları da hedef alan 115'i aşkın yaptırım duyuruldu.

        Açıklamada bu durumun, 2018'den bu yana İran'a yönelik en büyük yaptırım adımı olduğu kaydedildi.

        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise söz konusu yaptırımların ABD'nin güvenliğini öncelediğine işaret etti.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

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