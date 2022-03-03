ABD'den Kremlin Sözcüsü ve 19 oligarka yaptırım! 0:00 / 0:00

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ABD, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Sözcüsü Peskov'a ve 19 oligark, aile üyeleri ve şirketlerine yeni yaptırımlar uyguladı. 19 oligark, 47 aile üyesi ve yakınlarına vize kısıtlamaları uygulanacak.

ABD Başkanı Biden, Putin ve çevresindeki insanlara yaptırım uygulamaya devam edeceklerini açıkladı.

Yaptırım listesine dahil edilen bazı oligarklar:

Nikolay Tokarev, ailesi ve iki şirketi

Boris Rotenberg ve ailesi

Arkady Rotenberg ve ailesi

Sergei Chemezov ve ailesi

Igor Shuvalov, ailesi, 7 şirketi ve jeti

Yevgeny Prigozhin, ailesi ve 3 şirketi

Alisher Usmanov, süper yatı ve özel jeti

Rusya destekli Wagner Grubu'nun yöneticisi olduğu iddia edilen ve "Kremlin'in aşçısı" olarak da bilinen Yevgeniy Prigozhin'in 3 şirketi, eşi, kızı ve oğlunun da yaptırım listesine alınması dikkati çekti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, ortak ve müttefikleriyle koordinasyon içinde Ukrayna'ya yönelik zalim işgaline rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e desteğini sürdüren Rus elitlere ve aile üyelerine yaptırım uygulamaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Yaptırım getirilen kişilerin ABD finans sisteminden koparılacağı, ABD'deki mal varlıklarının dondurulacağı ve gayrimenkullerini kullanmalarının yasaklanacağına işaret edilen açıklamada, ABD Hazine Bakanlığının bu kişilerin yargılanması ve mal varlıklarına el konulması için ABD Adalet Bakanlığıyla istihbarat paylaşımı yapacağı belirtildi.

Avrupa Birliği de, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da dahil olmak üzere aralarında tanınmış oligarklar, gazeteciler, hükümet ve ordu yetkililerinin bulunduğu 26 Rus vatandaşına yaptırım uygulama kararı almıştı.

USMANOV'A ABD VE ALMANYA'NIN ARDINDAN İNGİLTERE DE YAPTIRIM KARARI ALDI

İngiltere, Rusya'nın en zengin kişilerinden olan ve Putin'in yakın arkadaşı olan Özbek asıllı iş insanı Rus milyarder Alişer Usmanov ile Eski Rusya Başbakan Yardımcısı İgor Şuvalov'un mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı kararı aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin, Kremlin'le yakın bağlantıları olan Rusya'nın önde gelen oligarklarından Usmanov ile Şuvalov'un mal varlıklarının, hemen yürürlüğe girecek şekilde tamamen dondurulduğunu ve bu kişilere seyahat yasağı getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, Usmanov'un, İngiliz futbol kulüpleri Arsenal ve Everton'da önemli çıkarları ve tahmini 48 milyon sterlin değerinde iki mülke sahip olduğu belirtilerek, Şuvalov'un da İngiltere'deki varlıkları arasında başkent Londra'nın merkezinde tahmini 11 milyon sterlin değerinde iki lüks dairesi olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Dışişleri Bakanlığının, diğer bakanlık ve kurumlarla, bakanlar ve yetkililerden oluşan "Oligark Görev Komitesi" kuracağı ve bu gruptaki uzmanların, oligarkları cezalandırmak için hükümetler arası çalışmaları koordine edeceği, hedef olarak belirlediği oligark listesine karşı davaların oluşturulmasına yardımcı olacağı bildirildi.

İngiliz hükümetinin, ayrıca tüm Rus bankalarının varlıklarını donduracağına dikkat çekilen açıklamada, "ABD ve diğer müttefiklerle koordineli olarak, bu önlemler tarihteki en büyük mali yaptırımlara karşılık geliyor. Hükümet, Rusya ekonomisini, Kremlin'in veya herhangi bir büyük ekonominin daha önce hiç görmediği ölçekte düşürmek için baskıyı artırmaya ve yaptırımlar kullanmaya devam edecek." ifadesine yer verildi.

"AMACIMIZ RUS EKONOMİSİNİ FELÇ ETMEK"

Dışişleri Bakanı Liz Truss da yaptırım kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve müttefiklerine mesajlarının ilk günden itibaren net olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'yı işgal etmenin ciddi ve sakatlayıcı ekonomik sonuçları olacaktır. Usmanov ve Şuvalov'a yaptırım uygulamak, Putin rejimi ve onun barbar savaşıyla yakından ilişkili oligarkları ve bireyleri vuracağımıza dair açık bir mesaj gönderiyor. Burada durmayacağız. Amacımız, Rus ekonomisini felç etmek ve Putin'in savaş makinesini mahrum etmek."

ALMANYA, USMANOV'UN 600 MİLYON DOLARLIK YATINA EL KOYMUŞTU

Almanya da Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar kapsamında, Usmanov'a ait 600 milyon dolarlık yata el koyma kararı almıştı.

Brüt tonaj olarak dünyanın en büyük motorlu yatı olarak kabul edilen söz konusu yat, Ekim 2021'den beri Alman gemi inşaat ve mühendislik şirketi Blohm + Voss’ın tersanesinde bulunuyordu.