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ABD'den Rus tahvillerine ve teknoloji şirketlerine yaptırım

ABD, Rusya'yı 2020 ABD Seçimleri'ne müdahale ettiği, SolarWinds'in hacklenmesi, zorbalık ve diğer “kötü niyetli” eylemlere müdahale ettiği iddiasıyla cezalandırmak için çok çeşitli yaptırımlar uyguladı. 6 Rus teknoloji şirketine yaptırım uygulanırken, ABD'li finansal kuruluşların Rus tahvili almasını da 14 Haziran'dan itibaren yasaklayacak.

ABD'den Rus tahvillerine ve teknoloji şirketlerine yaptırım
ABD'den Rus tahvillerine ve teknoloji şirketlerine yaptırım
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Beyaz Saray'dan yapılan basın açıklamasına göre, Biden’ın imzaladığı yaptırım paketinde, 14 Haziran’dan itibaren ABD’li finansal kuruluşların Rusya’ya ait hükümet tahvillerini doğrudan Rusya Merkez Bankası, Rusya Varlık Fonu ya da Hazine Bakanlığı’ndan alamayacağı belirtiliyor. Biden yönetimi, Washington'ın meseleleri tırmandırmak istemese de, daha fazla cezanın gelebileceğini söyledi.

ABD'li finans kurumlarının bu üç kuruluşa borç vermesinin engelleneceği belirtilen açıklamada, böylece Ağustos 2019'dan beri yürürlükte olan Rus devlet borcundaki belirli işlemler üzerindeki mevcut yasakların genişletilmiş olacağı aktarıldı.

6 TEKNOLOJİ ŞİRKETİNE YAPTIRIM

Rus istihbaratına destek sağlayan 6 teknoloji şirketine de yaptırım uygulayan Biden yönetimi, Rusya'yı zararlı siber aktivitelerden sorumlu tutmayı sürdüreceklerini belirtti.

Hazine Bakanlığından yapılan bir başka açıklamada ise 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışan 16 yayın kuruluşu ve 16 kişiye de yaptırım uygulanacağı aktarıldı.

"RUSYA'NIN PROVOKASYONLARINA KARŞI UKRAYNA DESTEKLENECEK"

Ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni yasa dışı ilhakı ve yerel nüfusa yönelik ağır insan hakları ihlalleriyle ilgili 5 Rus yetkili ile 3 kuruluşun da yaptırım listesine alındığı kaydedildi. Açıklamada Transatlantik topluluğunun Rusya'nın provokasyonlarına karşı Ukrayna'yı destekleyeceği de vurgulanıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahaleyle bağlantılı 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, "ABD’nin agresif davranışları kararlı şekilde karşılık görecek. Yaptırımlara cevap kaçınılmazdır" açıklamasında bulunmuştu.

RUS RUBLESİNDEN DOLAR KARŞISINDA SON ÜÇ AYDAKİ EN HIZLI YÜKSELİŞ

ABD Başkanı Joe Biden, salı günü Rusya Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdikleri görüşmede Amerika’nın kendi çıkarlarını koruyacağını söylemişti. Biden aynı görüşmede iki liderin bir zirve gerçekleştirerek sorunları konuşması teklifinde bulunmuştu.

Yatırımcıların iki ülke arasındaki gerginliğin azalacağına ve düşen yaptırım risklerine odaklanmasıyla Rus Rublesi dolara karşı son üç aydaki en hızlı yükselişini gerçekleştirmişti.

ABD istihbarat kurumları, Rusya ve Putin'in 2020 seçimlerini etkilemek için büyük bir çaba gösterdiğinden çok eminken, Rusya istihbarat servisiyle bağlantılı medya kuruluşlarının 2020 seçim kampanyalarıyla ilgili yanlış bilgiler yaydığını da belirtiyor.

"ABD İÇ İŞLERİMİZE MÜDAHALE EDİYOR"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "ABD, Amerikan hegemonyasını dışlayan çok kutuplu dünyanın nesnel gerçeğini kabul etmeye hazır değil. ABD, yaptırım baskısı ve iç işlerimize müdahale etme üzerine oynuyor." ifadelerini kullandı.

Zaharova, başkent Moskova'da video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle 10 Rus diplomatı sınır dışı etme ve ekonomik yaptırım uygulama kararını değerlendirdi.

"ABD DÜŞMANCA ADIMLAR ATIYOR"

ABD'nin Rusya'ya karşı "düşmanca" adımlar attığını belirten Zaharova, "ABD'yi bu konuda defalarca uyardık. Bu adımlar, ülkelerimiz arasındaki yüzleşme derecesini tehlikeli şekilde artırıyor. Bu çizgi, tarih açısından dünyanın kaderinden sorumlu olan nükleer silaha sahip iki ülke halklarının çıkarlarını yansıtmıyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın daha önce telefonda görüştüğünü anımsatan Zaharova, "Biden, Putin ile telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin iyileştirilmesiyle ilgili olduğunu dile getirdi. Ancak Biden yönetiminin eylemleri aksini gösteriyor." yorumunda bulundu.

"ABD, İKİLİ İLİŞKİLERİN BOZULMASINDAN BEDEL ÖDEYECEK"

Zaharova, ABD'in yeni yaptırımlarına yanıt vereceklerini vurgulayarak, "Elbette, ABD’nin benzer agresif davranışları kararlı şekilde karşılık görecek. Yaptırımlara cevap kaçınılmazdır." diye konuştu.

İkili ilişkilerin bozulmasından ABD'yi sorumlu tutan Zaharova, "Washington, ikili ilişkilerin bozulmasının bedelini ödeyeceğini anlamalıdır. Olanlardan sorumluluk, tamamen ABD'nin üzerindedir." dedi.

Zaharova, ABD'nin Moskova Büyükelçisinin John J. Sullivan'ın Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bilgisini paylaşarak, "Amerikan tarafı için zor bir konuşma olacak." ifadesini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da, Rusya’nın ABD’den gelecek herhangi bir yaptırımı hukuk dışı kabul edeceğini ve aynı şekilde karşılık vereceğini belirtti.

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