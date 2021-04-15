AA

Son dakika bilgilerine göre, ABD Başkanı Joe Biden, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahaleyle bağlantılı 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.

ABD yönetimi, 'Kasım 2020 seçimlerine müdahale ettiği' ve 'Amerikan kamu kurumlarına yönelik kötü niyetli siber saldırılarda' bulunduğu iddiasıyla Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.

24 KURUM YAPTIRIM LİSTESİNE EKLENDİ

ABD'nin açıkladığı yaptırımlar kapsamında Washington'da görev yapan 10 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiği duyurulurken, Rusya bağlantılı 24 kurum ve kuruluş da ABD’nin yaptırım listesine eklendi.

Geçtiğimiz yıl ABD, SolarWinds olarak da bilinen siber saldırının arkasında Rusya’nın olduğunu iddia edilmişti. Rusya’nın ABD’nin Maliye ve Hazine, Adalet ve Ulusal Güvenlik departmanlarındaki bilgilere ulaştığını ve siber saldırının arkasında Rus istihbaratının olduğu bildirilmişti.

RUSYA'DAN TEPKİ

ABD’nin yaptırımlarına karşı Rusya’nın tepkisinin kaçınılmaz olacağını söyleyen Moskova’daki Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Maria Zakharova, ABD Büyükelçisi’nin çoktan Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını söyledi.