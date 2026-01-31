Habertürk
        ABD'den Suudi Arabistan'a Patriot satışına onay

        ABD Dışişleri Bakanlığının, Suudi Arabistan'a 9 milyar dolarlık olası Patriot füze sistemi satışını onayladığı bildirildi.

        Giriş: 31.01.2026 - 19:51 Güncelleme: 31.01.2026 - 19:51
        ABD'den Suudi Arabistan'a Patriot satışına onay
        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Dışişleri Bakanlığının Suudi Arabistan'a 9 milyar dolarlık Patriot füze sistemi (PAC-3) bünyesinde geliştirilen "güçlendirilmiş füze segmenti" ve ilgili ekipmanların olası satışını onayladığını duyurdu.

        Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA), Suudi Arabistan'a olası askeri satışa ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, Dışişleri Bakanlığının Suudi Arabistan hükümetine 9 milyar dolarlık olası Patriot füze sistemi satışını onayladığı belirtildi.

        Satışın, Suudi Arabistan'ın mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma kabiliyetini artıracağı ve böylece hava savunma kabiliyetini güçlendireceği kaydedilen açıklamada, satışın ana yüklenicisinin Lockheed-Martin firması olacağı aktarıldı.

        Açıklamada, bu satışın ayrıca "NATO üyesi olmayan önemli bir müttefikin" güvenliğini artırarak, ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceği ifade edildi.

