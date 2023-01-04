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ABD'den Türkiye ve Esad rejimi arasındaki görüşmeye dair ilk açıklama

Türkiye ve Suriye'deki Esad rejiminin, Rusya'nın başkenti Moskova'da görüşmesini değerlendiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Politikamız değişmedi. Beşar Esad'ı eski durumuna döndürmek için ilişkilerini iyileştiren ülkeleri desteklemiyoruz" ifadelerini kullandı

ABD'den Türkiye ve Esad rejimi arasındaki görüşmeye dair ilk açıklama
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AA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye, Rusya ve Beşar Esad rejiminin Moskova’daki görüşmesine ilişkin, Beşar Esad rejimine yönelik politikalarının değişmediğini ve ülkelerin rejimle ilişkilerini düzeltmesini desteklemediklerini söyledi.

Price, günlük basın toplantısında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Esed rejiminin Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya gelmesine ilişkin soruyu yanıtladı.

"POLİTİKAMIZ DEĞİŞMEDİ"

Sözcü Price, "Söyleyebileceğim tek şey politikamız değişmedi. Acımasız diktatör Beşar Esad'ı eski durumuna döndürmek için ilişkilerini iyileştiren veya destek veren ülkeleri desteklemiyoruz. Devletleri, Suriye halkına zulüm etmeye devam eden Esad rejiminin son 12 yıldaki korkunç insan hakları sicilini ve yıllardır acı çeken Suriye halkının insani yardıma erişimi engellemeye devam etmesini dikkate alma çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına desteklerinin devam ettiğini belirten Price, Suriye’de kalıcı bir siyasi çözüm için BM ve diğer ortaklarla çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Görüşmeye ilişkin Türkiye ile temas kurup kurmadıkları sorusuna ise Price, "Tüm müttefiklerimize ve ortaklarımıza, (Esad rejimi ile) ilişkileri normalleştirmenin zamanı olmadığını, ilişkileri ilerletmenin zamanı olmadığını ve ülkelerin, Esad rejiminin neden olduğu korkunç insan hakları siciline dikkat etmesi gerektiğini açıkça belirttik" yanıtını verdi.

MOSKOVA'DAKİ GÖRÜŞME

Milli Savunma Bakanı Akar, MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla 28 Aralık'ta Moskova'da bir araya gelmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleriyle ortak mücadele çabaları ele alınmıştı.

Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Akar, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bizim toplantıda dile getirdiğimiz en önemli hususlardan biri terörle mücadele oldu. Başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğumuzu, tek amacımızın terörle mücadele olduğunu, başka bir amacımızın bulunmadığını vurguladık. Suriye için de tehdit oluşturan PKK/YPG, DEAŞ gibi terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirmeyi amaçladığımızı ifade ettik. Ülkemizin, milletimizin ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için gayret gösterdiğimizi söyledik. Ayrıca yapacağımız bu çalışmalar çerçevesinde Suriye'den Türkiye'ye daha fazla göçün olmaması için gayret gösterdiğimizi dile getirdik. Suriye sorununun BMGK 2254 sayılı kararı çerçevesinde tüm unsurları kapsayıcı ve bütüncül şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladık. Bu manada önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek çalışmaların bölgede ve Suriye’de barışa ve istikrara giden yolda ciddi katkılar sağlayabileceğini değerlendiriyoruz."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da üçlü toplantının ikincisinin ocak ayının ortalarında olabileceğini duyurmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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