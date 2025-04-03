Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.523,31 %-1,41
        DOLAR 37,9580 %0,03
        EURO 41,5144 %0,70
        GRAM ALTIN 3.843,80 %0,44
        FAİZ 45,36 %-1,92
        GÜMÜŞ GRAM 41,13 %-0,76
        BITCOIN 83.425,00 %-2,60
        GBP/TRY 49,5865 %0,47
        EUR/USD 1,0914 %0,56
        BRENT 73,18 %-2,36
        ÇEYREK ALTIN 6.284,60 %0,44
        Haberler Ekonomi Para ABD'den ülkelere "misilleme yapmayın" tavsiyesi - Para Haberleri

        ABD Hazine Bakanı Bessent'tan ülkelere "misilleme yapmayın" tavsiyesi

        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ülkelere, karşılıklı tarifelere misilleme yapmamalarını tavsiye ederken, misilleme yapılmaması durumunda daha yüksek gümrük vergisi oranları uygulanmayacağını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 04:20 Güncelleme: 03.04.2025 - 04:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'den ülkelere "misilleme yapmayın" tavsiyesi
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Bloomberg'e verdiği röportajda, Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu karşılıklı tarifelere yönelik açıklamalarda bulundu.

        Ülkelere panik yapmamalarını tavsiye eden Bessent, "Ben olsam misilleme yapmaya çalışmazdım çünkü misilleme yapmadığınız sürece, bu rakam üst sınır olacak." diye konuştu.

        Bessent, piyasaların misilleme yapılmadığı takdirde bu oranların kesin olduğuna emin olabileceğini belirtti.

        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar Haberi Görüntüle

        Ülkelerin tarife müzakereleri için iletişime geçtiğini dile getiren Bessent, ancak bu konuda ne yapılacağının Başkan Trump'a bağlı olduğunu vurguladı.

        Bessent, Çin'in fentanil krizinin çözülmesinin tarifelerin kaldırılmasına bağlı olduğunu belirttiğini aktarırken, sıralamanın böyle işlememesi gerektiğini savundu.

        Fox News kanalına verdiği röportajda da benzer ifadelere yer veren Bessent, "Şu anda her ülkeye tavsiyem, misilleme yapmamalarıdır. Bakalım nasıl olacak, çünkü misilleme yaparsanız tırmanma olacaktır." dedi.

        *Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #ABD
        #Scott Bessent
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?
        Kadıköy'de tur Galatasaray'ın!
        Kadıköy'de tur Galatasaray'ın!
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        Mourinho'dan Buruk'a müdahale: Burnunu sıktı!
        Mourinho'dan Buruk'a müdahale: Burnunu sıktı!
        ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi kararına ilk tepkiler
        ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi kararına ilk tepkiler
        "F.Bahçe bu sistemde niye ısrar ediyor?"
        "F.Bahçe bu sistemde niye ısrar ediyor?"
        Galatasaray'dan derbi sonrası flaş paylaşımlar!
        Galatasaray'dan derbi sonrası flaş paylaşımlar!
        "Çizilen çizgiye inanmıyorum!"
        "Çizilen çizgiye inanmıyorum!"
        Hırt Hakan!
        Hırt Hakan!
        Derbisiz Special One!
        Derbisiz Special One!
        Derbide kavga çıktı! 5 kırmızı kart!
        Derbide kavga çıktı! 5 kırmızı kart!
        Oğlunu av tüfeğiyle öldürdü! Tutuklandı
        Oğlunu av tüfeğiyle öldürdü! Tutuklandı
        Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası
        Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Rutte: ABD Avrupa'dan çekilmiyor
        Rutte: ABD Avrupa'dan çekilmiyor
        3 yaşındaki çocuğu tekmeledi
        3 yaşındaki çocuğu tekmeledi
        10 bin seviyesi neden çok önemli?
        10 bin seviyesi neden çok önemli?
        Lise eğitimi kısalıyor mu?
        Lise eğitimi kısalıyor mu?
        Her gün duş almak cilt için zararlı mı?
        Her gün duş almak cilt için zararlı mı?