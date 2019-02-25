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ABD yönetimi, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yeni yaptırım uygulama kararı aldı.
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım uygulama kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, kararın, PDVSA'dan elde edilen gelirin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya gitmesini engellemek için alındığı vurgulandı.
PDVSA'nın ABD'deki tüm mal varlığının dondurulduğu kaydedilen açıklamada, Amerikalı kişi ve şirketlerin PDVSA ile iş yapmasının yasaklandığı da aktarıldı.
Açıklamada ifadelerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Venezuela'nın trajik düşüşüne sebep olanları sorumlu tutan ABD, 'Geçici Başkan' Juan Guaido, Venezuela Ulusal Meclisi ve Venezuela halkının demokrasilerini yeniden kazanma çabalarını desteklemek için, tüm diplomatik ve ekonomik araçları kullanmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Yaptırım kararının, PDVSA'dan elde edilen gelirin Maduro tarafından yönetilmesini engelleyeceğini vurgulayan Mnuchin, böylelikle söz konusu gelirlerin Venezuela halkı için koruma altına alındığını ileri sürdü.
Mnuchin ayrıca, yaptırımların, ancak yönetimin Maduro'dan demokratik olarak seçilmiş hükümet ve "Geçici Başkan" Guaido'ya geçmesiyle kaldırılacağını ifade etti.
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC),15 Şubat'ta, PDVSA'nın Genel Müdürü, Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Koruma Müdürünün de aralarından bulunduğu 5 Venezuelalı yetkiliyi yaptırım listesine almıştı.
4 VENEZUELALI VALİYE YAPTIRIM
ABD Dışişleri Bakanlığı da Venezuelalı 4 valiye yaptırım uyguladıklarını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, "gönderilen uluslararası insani yardımın ülkeye girmesini engellemek ve Venezuela halkına zarar veren yolsuzluklara bulaşmak" gerekçesiyle 4 valiye yaptırım uygulandığı belirtildi.
Venezuela'nın Zulia, Carabobo, Apure ve Vargas kentlerinin valilerini hedef aldıklarını belirten bakanlık, "ABD, Venezuela halkının temel gereksinimlerden mahrum bırakılıp, gereksiz yere acı çekmesine seyirci kalmayacak. Bu eylemlerin sonuçları olacak." ifadesini kullandı.
Bakanlık, ayrıca yaptırımların kalıcı olmadığını ve Maduro hükümetinin tavrını değiştirmeyi hedeflediğini belirterek, ABD'nin, ülkedeki gelişmelere göre adım atmaya devam edeceğini kaydetti.
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