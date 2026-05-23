        Haberler Dünya ABD'den, "yeşil kart" almak isteyenlerin yalnızca kendi ülkelerinden başvurabileceği kararı | Dış Haberler

        ABD'den, "yeşil kart" almak isteyenlerin yalnızca kendi ülkelerinden başvurabileceği kararı

        ABD, ülkede geçici vizeyle bulunan yabancıların, kalıcı olarak ikamet edebilmeleri için "yeşil kart" başvurularını kendi ülkelerinden yapmalarını zorunlu kıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 10:18 Güncelleme:
        ABD'de 'yeşil kart' için yeni dönem

        ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, yasal daimi ikamet statüsü olan yeşil kart başvurularına ilişkin açıklamada bulundu.

        Açıklamada, ülkede geçici vizeyle bulunan yabancıların kalıcı olarak ikamet edebilmeleri için yeşil kart başvurularını zorunlu durumlar dışında yalnızca kendi ülkelerinden yapabilecekleri belirtildi.

        Söz konusu kararın "sistemdeki boşluklardan faydalanılmasını" önlemek için alındığı aktarılan açıklamada, bu sayede, kalıcı oturum izni reddedilen kişilerin ülkede yasa dışı şekilde kalmasının önlenmesinin amaçlandığı ifade edildi.

        Öğrenci, geçici çalışma ve turist vizesine sahip kişilerin ülkeye kısa süreliğine ve belirli bir amaçla geldiği kaydedilen açıklamada, "Sistem, (bu kişilerin) ziyaretleri sona erdiğinde ülkeden ayrılmaları için tasarlanmıştır. Ziyaretleri, Yeşil Kart sürecinin ilk adımı olarak değerlendirilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.

