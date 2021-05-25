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HaberlerDünyaSON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Alman ve BAE'li mevkidaşları Gazze'nin yeniden inşasını görüştü
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Alman ve BAE'li mevkidaşları Gazze'nin yeniden inşasını görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ateşkesin ardından Gazze'yle ilgili süreç konusunda Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanları ile telefonda görüştü.

SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Alman ve BAE'li mevkidaşları Gazze'nin yeniden inşasını görüştü
Blinken, Gazze'nin yeniden inşasını görüştü
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AA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Orta Doğu turuna çıkan Blinken'ın yolda Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed ile ayrı ayrı telefonda görüştüğünü bildirdi.

Açıklamaya göre Blinken ile Maas, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin sürdürülmesini, Gazze'nin yeniden inşasına ilişkin son durumu ve Belarus'ta indirilen uçak konusundaki koordinasyonun devamını ele aldı.

Blinken ayrıca Kuzey Akım-2 boru hattı projesi konusunda ABD'nin endişelerini de bir kez daha dile getirdi.

Daha sonra BAE'li mevkidaşı ile görüşen Blinken, Gazze'deki yeniden inşa sürecinin önemine dikkati çekti ve bu süreçte BAE ile birlikte Mısır, İsrail ve Filistin yönetimiyle birlikte atılabilecek adımları değerlendirdi.

Dün 4 günlük Orta Doğu turuna çıkan Bakan Blinken, 27 Mayıs tarihine kadar sırasıyla Kudüs, Ramallah, Kahire ve Amman'ı ziyaret ederek İsrail-Filistin meselesine ilişkin üst düzey temaslarda bulunacak.

İlk durağı olan Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek olan Blinken, daha sonra Ramallah'a geçerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile bir araya gelecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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