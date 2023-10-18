ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı - Dünya haberleri

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı - Dünya haberleri

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyla ilgili, "İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı." ifadesini kullandı

Anadolu Ajansı Giriş: 18.10.2023 - 04:38 Güncelleme: 18.10.2023 - 04:38 facebook

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