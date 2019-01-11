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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu'da Mısır, Ürdün ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerini bir araya getiren "Orta Doğu Stratejik İttifakı"nı kurmaya çalıştıklarını söyledi.
Mısır'daki Kahire Amerikan Üniversitesinde konuşma yapan Pompeo, "Gelecekteki müşterek refah için ortaklıklar kuruyoruz. Bölgenin daha iyi olması için eski rekabetlerin son bulmasının zamanı geldi." dedi.
Pompeo, Trump yönetiminin, bölgenin en ciddi tehditleriyle yüzleşmek, enerji ve ekonomik iş birliğini desteklemek için "Orta Doğu Stratejik İttifakını" kurmaya çalıştığını söyledi.
"Bu çaba, Körfez İşbirliği Konseyi üyelerini, Mısır ve Ürdün'ü bir araya getiriyor. Bugün bu ülkelerden Orta Doğu Stratejik İttifakının (MESA) sağlamlaşması için bir sonraki adımı atmalarını istiyoruz." diyen Pompeo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Körfez ülkesi Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirmesini hatırlatarak, yakın zamana kadar hayal bile edilemeyecek yeni ilişkilerin kök saldığını dile getirdi.
ABD'DEN İSRAİL'İN "KENDİNİ SAVUNMA HAKKINA" DESTEK
İsrail'in bölgedeki askeri gücüne destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Pompeo şunları kaydetti:
"ABD, İran rejiminin saldırgan maceraperestliğine karşı İsrail'in kendisini savunma hakkına tam destek veriyor. İsrail'in bunu kararlı bir şekilde yapacak askeri kapasiteye sahip olmasını sağlamaya devam edeceğiz."
Pompeo İran'ın halihazırdaki seyrinde devam ettiği müddetçe Orta Doğu'daki milletlerin hiçbir zaman güven içinde olmayacaklarını ve ekonomik istikrara ulaşamayacaklarını söyledi.
Amerika'nın İran'a karşı ekonomik yaptırımlarının tarihteki en güçlü yaptırımlar olduğunu aktaran Pompeo, bunun İran normal bir ülke gibi hareket edene kadar artarak devam edeceğini söyledi.
İsim vermeden eski ABD Başkanı Barack Obama'yı ve başkanlığı döneminde izlenen dış siyaseti eleştiren Pompeo, "Unutmayın burada, bu şehirdeydi, başka bir Amerikalı size radikal İslamcı terörizmin ideolojiden kaynaklanmadığını söyledi. 11 Eylül'ün ülkemin Orta Doğu'da ideallerini terk etmesine yol açtığını söyledi. Size ABD ile Müslüman dünyasının yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu yanlış yargıların sonuçları korkunçtu." ifadelerini kullandı.
Orta Doğu turu kapsamında önceki akşam Mısır’a gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kahire'de Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüşmüştü.
Göreve başladığı tarihten bu yana ikinci kez Orta Doğu turuna çıkan Pompeo'nun Ürdün, Irak ve Mısır'dan sonra Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),Bahreyn, Umman ve Kuveyt'i ziyaret etmesi bekleniyor.
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