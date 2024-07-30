ABD Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in tutuklulara "insanca" davranması gerekir

ABD Dışişleri Bakanlığından, İsrail askerlerinin Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezinde bir Filistinli esire cinsel işkence yaptığına dair haberlerin ardından, İsrail'in tüm tutuklulara "insanca" davranması gerektiği yönünde açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Patel, "Cinsel işkence haberleri derinden endişe verici. İsrail ve IDF'ye (İsrail Savunma Kuvvetleri) tüm tutuklulara insancıl hukuka uygun şekilde, insanca ve onurlu şekilde davranmaları gerektiği konusunda net ve tutarlı davrandık." dedi.

Sözcü Yardımcısı, "ciddi suistimal iddialarından bazılarının" İsrail ordusu tarafından araştırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. REKLAM Doğru olduğu kanıtlanırsa "savaş suçu" teşkil edip etmeyeceği sorusuna, "hukuk uzmanı olmadığını" söyleyerek karşılık veren Patel, iddialarda yer alan suçların "İsrail yasalarıyla uyuşmadığı" düşüncesini paylaştı. İsrail devlet televizyonu KAN'ın, dün Sde Teiman Askeri Üssü'nde 9 askerin cinsel işkence ve darbettikleri bir Filistinlinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı haberini yayımlamasıyla askeri polis, konu hakkında soruşturma başlatmış, askerler gözaltına alınmıştı.

NE OLMUŞTU? İsrail'in güneyinde yer alan ve alıkonan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor. New York Times gazetesinde geçen ay çıkan haberde, Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti. Haberde, gözaltı merkezine getirilen Filistinli tutukluların burada 3 aya kadar kaldığı ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti.

REKLAM Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teiman'da maruz kaldıkları işkenceleri dile getirmişti. İsrail askeri polisinin, bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı suçlamasıyla 9 İsrail askerini gözaltına almak üzere Sde Teiman'a gelmesinin ardından gözaltına alınacak askerlerin direnmesi sonucunda olaylar çıkmıştı. İsrailli aşırı sağcı siyasetçiler, yüzü maskeli ve silahlı askerler ve aşırı sağcı fanatik gruplar, askeri üsse baskın düzenlemişti. Benzer gruplar akşam saatlerinde de gözaltına alınan askerlerin götürüldüğü askeri mahkemenin bulunduğu üsse zorla girmişti.