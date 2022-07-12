ABD duyurdu: Suriye'deki DEAŞ liderlerinden biri öldürüldü 0:00 / 0:00

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, terör örgütü DEAŞ liderlerinden Mahir El Agal'ın Suriye'de düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

CENTCOM açıklamasında, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki 5 liderlerinden biri olan Mahir El Agal'ın Suriye'nin kuzeybatısında düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.

Agal'ın yanındaki üst düzey bir DEAŞ yetkilisinin de ağır şekilde yaralandığı belirtildi.

Agal'ın Irak ve Suriye dışındaki örgüt bağlantılarından sorumlu olduğunun belirtildiği açıklamada, "Operasyonun başarılı şekilde yürütülmesini sağlamak için geniş çaplı bir planlama yapıldı. İlk incelemelere göre sivil can kaybı yaşanmadı." denildi.

CENTCOM sözcüsü Joe Buccino, "Bu saldırı, CENTCOM'un bölgeye olan sarsılmaz bağlılığını ve DEAŞ'ın kalıcı yenilgisini teyit ediyor. DEAŞ, ABD ve bölgedeki ortakları için bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. CENTCOM bölgedeki yeterli ve sürdürülebilir varlığını sürdürüyor ve bölgesel güvenliğe yönelik tehditlere karşı koymaya devam edecek." dedi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.