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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD Enerji Bakanlığı, Golden Passin LNG ihracat iznini uzattı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD Enerji Bakanlığı, Golden Passin LNG ihracat iznini uzattı

        ABD Enerji Bakanlığı, QatarEnergy ve ExxonMobil'in hissedar olduğu Golden Pass şirketinin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracat izninin uzatılmasına onay verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 20:53 Güncelleme: 05.03.2025 - 20:53
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        ABD Enerji Bakanlığı, Golden Passin LNG ihracat iznini uzattı
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        ABD Enerji Bakanlığından, söz konusu onaya dair açıklama yapıldı.

        Açıklamada, ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın Golden Pass'in ihracat izni uzatım talebini onayladığı belirtilerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin enerji hakimiyetini yeniden tesis etme ve LNG ihracatı incelemelerine düzen getirme taahhüdü yolunda bir adım daha atıldığı ifade edildi.

        Onayın şu anda Texas'ta yapım aşamasında olan Golden Pass LNG Terminali'nden ihracata başlamak için ek süre tanıyacağı belirtilen açıklamada, bunun Trump'ın göreve gelmesinden bu yana Enerji Bakanlığı tarafından LNG ile ilgili verilen üçüncü onay olduğu bildirildi.

        Açıklamada, 14 Şubat'ta Commonwealth LNG'ye ihracat onayı verildiği ve 28 Şubat'ta LNG'nin yakıt ikmali olarak kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin yeniden gözden geçirme kararının açıklandığı ifade edildi.

        QatarEnergy ve ExxonMobil'in sahibi olduğu Golden Pass'in bu yılın sonlarına doğru ihracata başlayacağı belirtilen açıklamada, faaliyete geçtiğinde buranın ABD'de faaliyet gösteren 9'uncu büyük ölçekli ihracat terminali olacağı bilgisi verildi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Enerji Bakanı Wright, ABD'nin LNG ihracatının ülkede istihdamı desteklediğini, ulusal güvenliği güçlendirdiğini ve ABD'nin "dünya enerji lideri" konumunu pekiştirdiğini kaydetti.

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