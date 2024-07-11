ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı ABD enflasyon rakamları 11 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 15:30'da açıklanacak.

ABD'DE KISA VADELİ ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, Haziran'da 0,2 puan azalışla yüzde 3'e geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Haziran ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, Haziran'da 0,2 puan azalışla yüzde 3'e düştü.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise aynı dönemde 0,1 puan artışla yüzde 2,9'a çıkarken, 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi yüzde 3'ten yüzde 2,8'e indi.

Hanehalkı harcamalarındaki artışa ilişkin beklenti Haziran'da 0,1 puan artışla yüzde 5,1'e yükselirken, hanehalkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti ise 0,1 puan azalışla yüzde 3'e geriledi.

Bu dönemde maliyetlerde artış beklentisi tüm kalemlerde azalırken, bu oran benzin için yüzde 4,3, gıda için yüzde 4,8, sağlık bakımı için yüzde 7,4, kira için yüzde 6,5 ve üniversite eğitimi için 5,3'e düştü.