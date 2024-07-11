ABD enflasyon oranı açıklandı mı? Gözler Haziran 2024 ABD enflasyon rakamlarının açıklanma saatinde!
Dünya ekonomi gündemi gözlerini ABD enflasyon oranının açıklanacağı tarihe çevirdi. Haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olması yönünde. Peki 11 Temmuz ABD enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı, ne oldu? İşte yanıtı
ABD enflasyon oranı açıklanması için milyonların geri sayımı başladı. Mayıs ayında ABD'de tüketici fiyatları aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3.3 olarak gerçekleşti. ABD'de enflasyon 3 ayın en düşük seviyesine gerilemişti. Şimdi ise gözler yeni ABD enflasyon verilerine çevrildi. Peki ABD enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Haziran ayı ABD enflasyon rakamları 11 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 15:30'da açıklanacak.
ABD'DE KISA VADELİ ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞTÜ
ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, Haziran'da 0,2 puan azalışla yüzde 3'e geriledi.
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Haziran ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.
Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, Haziran'da 0,2 puan azalışla yüzde 3'e düştü.
Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise aynı dönemde 0,1 puan artışla yüzde 2,9'a çıkarken, 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi yüzde 3'ten yüzde 2,8'e indi.
Hanehalkı harcamalarındaki artışa ilişkin beklenti Haziran'da 0,1 puan artışla yüzde 5,1'e yükselirken, hanehalkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti ise 0,1 puan azalışla yüzde 3'e geriledi.
Bu dönemde maliyetlerde artış beklentisi tüm kalemlerde azalırken, bu oran benzin için yüzde 4,3, gıda için yüzde 4,8, sağlık bakımı için yüzde 7,4, kira için yüzde 6,5 ve üniversite eğitimi için 5,3'e düştü.
MAYIS AYI ABD ENFLASYON RAKAMLARI
ABD'de Mayıs ayı enflasyon verisi yıllık yüzde 3.3 oranında gerçekleşti.
ABD'de Mayıs'ta tüketici fiyatları aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3.3 olarak gerçekleşti. Böylece ABD'de enflasyon 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.
HAZİRAN AYI ABD ENFLASYON RAKAMLARI BUGÜN AÇIKLANACAK
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Mayıs'ta aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda ise yüzde 3,3 artmıştı.
Ülkede perşembe günü açıklanacak Haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olması yönünde.