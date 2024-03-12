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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD enflasyonu açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD enflasyonu açıklandı

        ABD'de şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 3.2 ile yüzde 3.1'lik beklentiyi aştı. Artışta en büyük katkıyı akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 15:31 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:44
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        ABD enflasyonu açıklandı
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        ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık yüzde XX yıllık ise yüzde XX yükseldi. Piyasalarda aylık enflasyonun yüzde 0.4 ve yıllık enflasyonun ise yüzde 3.1 artması bekleniyordu.

        Ocak ayında ise aylık enflasyon yüzde 0.3, yıllık enflasyon ise yüzde 3.1 olarak açıklanmıştı.

        Açıklanan verilere göre şubat ayında fiyat artışlarının yüzde 60'ı barınma ve akaryakıt fiyatlarındaki yükselişlerden geldi.

        Şubatta akaryakıt fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3.8 artarken barınma maliyeti yüzde 0.4 yükseldi. Enerji endeksindeki genel aylık yükseliş yüzde 2.3 oldu. Gıda fiyat endeksi ise şubatta herhangi bir değişiklik göstermedi.

        ÇEKİRDEK ENFLASYON DA BEKLENTİNİN ÜZERİNDE

        Geçen ay çekirdek enflasyon da yüzde 0.3'lük beklentiye karşın yüzde 0.4 oldu. Yıllık çekirdek enflasyon da yüzde 3.8 ile yüzde 3.7'lik beklentiyi aştı.

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