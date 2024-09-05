ABD: Gazze'de ateşkes anlaşmasının yüzde 90'ı tamam, esir takası ve Philadelphia Koridoru müzakereleri sürüyor

ABD yönetimi, Gazze'de ateşkes anlaşmasının yüzde 90'ının esas olarak tamamlandığını, "tutuklularla esirlerin takası" ve "Philadelphia Koridoru" ile ilgili müzakerelerin ise taraflar arasında sürdüğünü bildirdi.

ABD'li üst düzey bir yetkili, telekonferans yoluyla düzenlenen basın brifinginde, Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili son durumu ve görüşmelerdeki detayları değerlendirdi.

ABD'li yetkili, şu an masada olan anlaşma önerisinin daha önce Hamas'ın temmuz ayında mutabık kaldığı metinle çok büyük oranda örtüştüğünü anlattı.

Yetkili, anlaşma metninde 18 bölüm olduğunu, bunların 14'ünde anlaşıldığını ve önceki metinle aynı olduğunu, 1 bölümün teknik detaylarla ilgili olduğunu ve kalan 3 bölümde ise Filistinli mahkumlarla Hamas'ın elindeki esirlerin takasıyla ilgili detayların bulunduğunu belirtti. REKLAM ABD'li yetkili, esir takasıyla ilgili bölümlerde halen müzakere edilmesi gereken başlıklar olduğunu kaydederek, "Esas olarak (ateşkes) bu anlaşmanın yüzde 90'ında mutabık kalınmış durumda." dedi. Geçen hafta sonu İsrailli 6 esirin hayatını kaybetmesinin söz konusu müzakere sürecini belli ölçüde zora soktuğunu ve bunu kabul etmeleri gerektiğini ifade eden yetkili, şu anda öncekine göre daha az sayıda esir olduğunu ve bunun hem ABD hem İsrail tarafında hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Yetkili, buna rağmen esir takası konusunda ciddi mesafe alındığını ve bu konunun tamamen çözülebileceğine inandığını belirtti. ABD'li yetkili, "Tutuklu takası bu anlaşmanın temel bileşenlerinden biri ve şu anda müzakereleri sürüyor ancak Hamas'ın bu sürece dahil olması gerekiyor, aksi halde ilerleyemeyiz." şeklinde konuştu. PHILADELPHIA KORİDORU TARTIŞMALARI Öte yandan halen üzerinde müzakerelerin devam ettiği bir diğer ana başlığın Philadelphia Koridoru'nda İsrail askerlerinin kalıp kalmayacağı olduğunu vurgulayan ABD'li yetkili, 3 aşamalı anlaşmanın birinci aşamasında İsrail'in "nüfusu yoğun bölgelerden çekilmesi" maddesinin bulunduğunu ve koridorun bu bağlamda tartışma konusu olduğunu hatırlattı.

REKLAM İsrail'in, Philadelphia Koridoru'nda belli sayıda askerini "güvenlik" gerekçesiyle tutmak istediğini söyleyen ABD'li kıdemli yetkili, "Anlaşmada Philadelphia Koridoru'ndan bahsedilmiyor. Anlaşmanın söylediği şey, (İsrail'in) nüfusu yoğun bölgelerden geri çekilmesi diyor. Burada tartışma, Philadelphia Koridoru'nun nüfusu yoğun bir yer olup olmadığı üzerine başladı ki burası esasen Gazze ile Mısır sınırı arasında bir yol. İsrailliler bu konuda son birkaç haftadır koridor boyunca askeri varlıklarını önemli ölçüde azaltacak bir öneri geliştirdiler ki bu aslında anlaşmayla teknik olarak uyumlu." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in koridordaki asker sayısını azaltıp buna mukabil belli bir kısmını koridor boyunca tutmasının "anlaşmayla uyumlu" olduğunu savunan ABD'li yetkili, buna karşılık İsrail'in halen bazı düzenlemeler yapması gerektiğini belirtti. Tutuklularla esirlerin değişimi konusunun yanında Philadelphia Koridoru boyunca İsrail askeri kalıp kalmayacağı konusundaki tartışmaların sürdüğünü vurgulayan ABD'li yetkili, bu konuları çözebilmek için hem İsrail hem de Mısır ve Katar üzerinden Hamas tarafıyla müzakerelerin yoğun şekilde devam ettiğini kaydetti.

HAMAS: YENİ ÖNERİLERE İHTİYACIMIZ YOK Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Philadelphia Koridoru'nda kalmaya devam ederek Gazze Şeridi'ndeki savaşı durdurma ve esir değişimi için anlaşmaya varmak istemediğini bildirdi. Hamas, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Philadelphia Koridoru'nda kalma konusundaki ısrarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. ABD medyasında Washington'un esir değişimi ve ateşkes için yeni bir öneri hazırladığına dair haberlere işaret edilen açıklamada, “Yeni önerilere ihtiyacımız yok.” denildi. Açıklamada, Netanyahu’nun İsrail ordusunun Philadelphia Koridoru'nda kalmaya devam ederek, Gazze Şeridi'ndeki savaşı durdurma ve esir değişimi için bir anlaşmaya varmak istemediğine dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

“Şu anda yapılması gereken, Netanyahu ve hükümetine baskı uygulamak, onları daha önce üzerinde mutabakata varılan anlaşmaya uymaya zorlamaktır.” Netanyahu’nun amacının, Gazze Şeridi’ndeki savaşı uzatmak olduğu belirtilen açıklamada, “Halkımıza yönelik savaşı uzatmak için müzakereleri kullanan Netanyahu'nun ve onun oyunlarının tuzağına düşmemeye karşı uyarıda bulunuyoruz.” ifadelerine yer verildi. NETANYAHU'NUN AÇIKLAMALARI İsrail Başbakanı Netanyahu, dün akşam, "İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nin dışına kaçırılmasını engelleme" bahanesiyle Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'ndan çekilmeyeceklerini yinelemişti.

Gazze'ye saldırıların durması halinde aşırı sağcı koalisyon ortaklarının hükümeti devirme tehditleri karşısında Netanyahu, İsrail'de ve uluslararası arenada ateşkes anlaşmasını sabote etmekle suçlanıyor. Netanyahu'nun anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphia Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının, müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor. İsrail, bu süreçte Gazze Şeridi'ndeki şiddetini de sürdürüyor. İsrail'in ABD’nin desteğiyle Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere, can kaybı 41 bine yaklaşırken bölgedeki insanlık felaketi gün geçtikçe daha da derinleşiyor.