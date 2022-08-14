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ABD gişelerinde en çok iş yapan 10 film

Pandemi döneminin sinema salonları üzerindeki olumsuz etkilerini unutturması beklenen aksiyon filmi ‘Top Gun: Maverick’, özellikle ABD’de ulaştığı başarıyla dikkat çekiyor. Film ‘Titanic’i geçerek ABD gişelerinde en çok kazanan ilk 10 film arasına girmiş durumda. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı.

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  • ABD gişelerinde en çok iş yapan 10 film

    10. YENİLMEZLER (2012)
    (The Avengers)

    Marvel’ın solo filmlerle tanıttığı süper kahramanlarını, Marvel Sinematik Evreni’nde ‘The Avengers’ adıyla ilk kez bir araya getirdiği film, beklentilerin ötesine geçerek ABD gişelerinde kayda değer bir başarıya imza attı. Aynı başarıyı dünya genelinde yakalayamamış olması, kuşkusuz çok şaşırtıcı değildi. Filmin gösterime girdiği tarihte The Avengers, ABD dışındaki ülkelerde henüz çok güçlü bir ‘marka’ haline gelememişti. Marvel Sinematik Evreni’nde geçen filmlerin sayısı arttıkça ‘Avengers’ adıyla seyircilerle buluşan yapımlar, ABD dışında da büyük ilgi görmeye başladı. Türkiye’de 666 bini aşkın bir seyirciye ulaşan ve ‘Yenilmezler’ adıyla gösterime giren ‘The Avengers’, dünya genelini temel alan hasılat listelerinde ilk 10’da değil. Buna karşılık, Avengers serisinin son iki filmi, sadece ABD’de değil tüm dünyada geniş bir seyirci kitlesine ulaştı. 
    ABD toplam hasılat: $623,357,910
  • ABD gişelerinde en çok iş yapan 10 film

    9. JURASSIC WORLD (2015)  

    Ulaştığı gişe başarısı, eski kuşakların burun büktüğü ve ilk iki filmden sonra ciddiye almadığı ‘Jurassic’ serisinin hâlâ ne kadar değerli olduğunun açık kanıtı. Sonuçta, insanlar dinozorlardan vazgeçemiyorlar. Filmin dünya genelinde Türkiye dahil ABD’ye oranla daha başarılı olduğunu da belirtelim. Colin Trevorrow’un yönettiği filmin, serinin “parkta işler kontrolden çıkar, dinozorlar saldırıya geçer, dehşet anları başlar ve birileri bunu engellemeye çalışır” şeklinde özetlenebilecek formatından saptığı söylenemez. Bu kez sorun ne patronda ne de eğlence parkı için yeni ve daha korkunç dinozorlar tasarlamak zorunda olan bilim insanında; sorun, sürekli kâr artışı ve büyüme öngören kapitalist zihniyette. Aksiyon, gerilim özel efekt şovunun yanı sıra film boyunca topuklu ayakkabılarla koşturan Claire (Bryce Dallas Howard) ile Indiana Jones havasındaki dinozor eğitmeni Owen (Chris Pratt) ortama bir romantik komedi havası da getiriyorlar.
     ABD toplam hasılat: $653,406,625
  • ABD gişelerinde en çok iş yapan 10 film

    8. TITANIC (1997)

    Çekimler başladığında sonu herkes tarafından bilinen bir olayın yeniden anlatılmasına büyük risk olarak bakılıyor, hatta filmin Titanic gibi batacağı konuşuluyordu. Ama James Cameron, seyircinin ilgisini son ana kadar ayakta tutan basit, etkili bir öykü ve eski usul bir sinemayla “Titanic”i bir sinema olayı haline getirmeyi başardı. Doğanın gücü karşısında, teknolojinin tükendiği noktada, Titanic’in matemini bir kez daha tuttuk, aşkın gücü karşısında duygulandık. 
    ABD toplam hasılat: $659,363,944
  • ABD gişelerinde en çok iş yapan 10 film

    7. TOP GUN: MAVERICK (2022)

    Pandemi sonrası merakla beklenen bir filmdi. Beklentileri boşa çıkarmadı. Gerçek uçakların kullanıldığı, oyuncuların pilotluk yaptığı film, aksiyon sahneleri ve hava çekimleriyle tarihe geçti. 60’ına yaklaşan Tom Cruise, bir sinema yıldızı olduğu gerçeğini bir kez daha kanıtladı. Pazarlaması ve tanıtımı mükemmeldi. Sadece ABD’de değil, dünyada da büyük ilgi gördü. Kuzey Amerika dışında 690 milyon dolara hasılata ulaştı. Ne var ki, aynı başarıyı Türkiye’de gösteremedi. Sinema salonlarındaki yaz rehaveti ve Top Gun’ın Türkiye’de özellikle 20 yaş altı seyirciler için bilinmeyen bir marka olması nedeniyle 500 bin barajının altında kaldı. 
    ABD toplam hasılatı:  $665,699,327
  • ABD gişelerinde en çok iş yapan 10 film

    6. AVENGERS: SONSUZLUK SAVAŞI (2018)
    (Avengers: Infinity War)

    Marvel’ın ‘Iron Man’ ile başlattığı Marvel Sinematik Evreni’ndeki Avengers serisi, yıllar geçtikçe seyirciden artan bir ilgi görmeye başladı. Seyircilerin solo filmler sayesinde daha yakından tanıdığı kahramanların, evrenin yarısını soykırımdan geçirmek isteyen Thanos ve adamlarına karşı verdiği mücadele, aksiyon ve özel efekt kalitesi açısından serinin en iyi ve gösterişli filmlerinden birine vesile oldu. Temponun hiç düşmediği, heyecanın hiç dinmediği bir akış vardı. Yönetmenliği üstlenen Russo biraderler teknik olarak yine iyi iş çıkarıyorlardı. Filmin en eğlenceli yanı ise kahramanlarımızın kendi aralarındaki diyaloglarıydı.
     ABD toplam hasılat: $678,815,482
  • ABD gişelerinde en çok iş yapan 10 film

    5. BLACK PANTHER (2018)

    Filmin hikâyesi günümüz dünyasındaki ırkçılık sorunlarına dair iki zıt tezin tartışması gibiydi... Black Panther T’Challa’nın (Chadwick Boseman) babası, “Sadece kendi ülkemizi koruyalım, gücümüzü gizleyelim” fikrini savunuyordu. T’Challa’ya meydan okuyan kuzeni (Michael B. Jordan) ise gücü intikam almak ve başka ülkeleri fethetmek için kullanmaktan yanaydı… Filmin ABD’de eleştirmenler tarafından çok sevilmesinin nedenlerinden biri barış ve dayanışmaya yaptığı vurguydu. ABD gişelerinde ulaştığı başarı da çarpıcıydı. Çünkü özellikle ABD’de yaşayan Afrika kökenli gençler için önemli bir kahramandı Black Panther. ABD’deki gişe performansına Türkiye ve dünyada ulaşamaması kuşkusuz çok şaşırtıcı değildi. 
    ABD toplam hasılat: $700,426,566
  • ABD gişelerinde en çok iş yapan 10 film

    4. AVATAR (2009)

    James Cameron’ın kariyerinin son döneminde kendini adadığı ve yeni filmlerini peş peşe çektiği seriyi başlatan ‘Avatar’ın dünya genelinde ABD’ye oranla daha başarılı olduğunu hemen belirtelim. Üstelik eleştirmenlerin de beğendiği bir filmdi. 3D tekniğine yaptığı artistik katkılar bir yana, öncelikle sömürgecilik eleştirisiyle öne çıkıyordu. “Avatar”, sömürgeci zihniyetin verimli toprakların üstünde yaşayanları önce düşman haline getirip, sonra yok ettiğini anlatmıyordu sadece... Sanayi Devrimi’nden bu yana gezegenimizin ekolojik dengelerini altüst eden zihniyeti de eleştiriyordu. Pandora gezegeni ise elbirliğiyle yok ettiğimiz güzel ve yeşil bir dünyayı temsil ediyordu.
     ABD toplam hasılat:$760,507,625
  • ABD gişelerinde en çok iş yapan 10 film

    3. ÖRÜMCEK-ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK (2021)
    (Spider-Man: No Way Home)

    Pandemi sonrasında gişelerde ulaştığı başarıyla sadece ABD’de değil, Türkiye dahil birçok ülkede sinema salonu işletmecilerine nefes aldıran film… Serinin ilk iki halkasından farklı olarak fantastik janrının sularına giren filmde her şey Doctor Strange’ın kontrolden çıkan büyüsüyle ilgili… Büyünün kontrolden çıkmasının nedeni ise Peter Parker’ın tam olarak ne istediğini bilmemesi. Önce herkesin Peter Parker’ın kim olduğunu unutmasını istiyor; ama sevdikleri ve yakın çevresinin büyünün dışında kalması gerektiği aklına gelince, işler feci derecede karışıyor. Örümcek-Adam’ın süper kahraman olarak gelişimi açısından üçüncü filmin farklı yanı, Peter Parker’ın Doctor Strange gibi büyük bir ustanın karşısında söz dinlemeden kendi bildiğini okuması ve trajik sonuçlara yol açması. ‘Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok’ta aksiyon sahnelerinin yanı sıra diyalog ağırlıklı bölümler de başarılı. Paralel evrenlerden gelen karakterlerin olduğu sahneler, duygusal ve hüzünlü anlar içerdiği kadar kahkahalar attırmasını da biliyor. 
    ABD toplam hasılat: $804,793,477
  • ABD gişelerinde en çok iş yapan 10 film

    2. AVENGERS: ENDGAME (2019)

    Sadece bu listenin değil, gişe gelirlerine düzenlenen bütün listelerin ilk sıralarında yer alan bir film. Tüm dünyadan gelen gişe gelirlerini temel alan listede de ikinci sırada. Yerli filmlerin domine ettiği Türkiye’de satılan bilet sayısına göre yapılan listede ise 2 milyon 480 binle 46’ncı sırada yer alıyor. 2008’de ‘Iron Man’le başlayan Marvel Sinematik Evreni'nde bir dönemi kapatıp yeni bir dönemi açan, “Avengers: Endgame”, özellikle Iron Man ve Captain America'nın hikâyelerinin nihayete ermesi açısından ayrı bir değer taşıyor. Black Widow, Hulk, Thor, Hawkeye başta olmak üzere bütün karakterlerin 22 filme yayılan hikâyeleri gayet güzel toparlanıyor. Hepsi artık büyük bir aile gibiler... Yeniden savaşmalarındaki en büyük motivasyon, kaybettiklerini geri getirmek... İşte bu yüzden çok duygusal bir yanı var “Endgame”in. Başarısının sırrı da burada yatıyor. 
    ABD toplam hasılat:$858,373,000
  • ABD gişelerinde en çok iş yapan 10 film

    1. STAR WARS: GÜÇ UYANIYOR (2015) 
    (Star Wars: The Force Awakens)

    Seriyi yıllar sonra yeni bir üçlemeyle başlatmak, yeni nesil sinema seyircisini yakalamak hiç kolay değildi. Ama hedefi tam 12’den vurdular; ulaştıkları hasılatla resmen tarih yazdılar. Yönetmen ve yazar J.J. Abrams, serinin “seçilmiş kişi”, “özgürlük savaşı”, “demokrasi özlemi”, “aşk”, “korkunç teknolojik silahlara karşı insan”, “şirin droidler”, “etnik çeşitlilik” gibi vazgeçilmez temalarını koruyarak yeni bir hikâye başlattı. Hurda toplayıcısı Rey (Daisy Ridley), Anakin ve Luke’un yerini dolduran kahraman olarak kalbimizi fethetti... Rey, Finn ve Kylo Ren gibi üç yeni karakteri itibarıyla genç olmak, büyümek ve seçim yapmakla ilgili bir filmdi. Aidiyet, kimlik ve baba kompleksi öne çıkıyordu. Serinin daha sonra çekilen filmleri ise gişelerde bir daha asla benzer derecede bir başarı yakalayamadı. 
    ABD toplam hasılat: $936,662,225

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