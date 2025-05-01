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        Haberler Dünya ABD halkı Trump'ın eylemlerinin daha fazla denetlenmesini istiyor | Dış Haberler

        ABD halkı Trump'ın eylemlerinin daha fazla denetlenmesini istiyor

        ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk 100 gününü tamamlarken ülkede yapılan anket, halkın çoğunluğunun Trump'ın eylemlerinin daha fazla denetlenmesini istediğini ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 41'i Trump'ın ikinci döneminden "endişe duyduğunu" ifade ederken, yüzde 63'ü ülkelerindeki siyasetten dolayı "hayal kırıklığı" yaşadığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 09:41 Güncelleme: 01.05.2025 - 09:41
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        ABD'de "Trump daha fazla denetlensin" talebi
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        ABD Başkanı Donald Trump, görevinin ilk 100 gününü tamamlarken ülkede yapılan anket, ABD'deki denge ve denetleme mekanizmalarının Trump'ın eylemlerini sınırlamada yetersiz kaldığını ortaya koydu.

        CNN'in bağımsız araştırma şirketi SSRS'nin, 17-24 Nisan tarihlerinde 1678 kişiyle yaptığı ankette, ABD halkının Trump'ın ikinci dönemindeki eylemlerine ilişkin fikri araştırıldı.

        YÜZDE 41 ENDİŞE DUYUYOR

        Anket, halkın yaklaşık üçte ikisinin Trump'ın ikinci dönemine ilişkin "hayal kırıklığı" yaşadığını ortaya koyarken çoğunluğun, ABD'deki denge ve denetleme mekanizmalarının Trump'ın eylemlerini sınırlamada yetersiz kaldığını düşündüğünü gösterdi.

        Katılımcıların yüzde 41'i Trump'ın ikinci döneminden "endişe duyduğunu" ifade ederken yüzde 16'sı "karamsar" olduğunu belirtti.

        YÜZDE 28 İYİMSER

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        Trump'ın ikinci dönemine ilişkin "iyimser" oy kullanan katılımcı oranının yüzde 28'i bulduğu ankette, Başkan'ın eylemlerinden "memnun" olan katılımcıların oranı sadece yüzde 15 oldu.

        Şubat ayında yapılan ankette, Trump'ın ikinci döneminden "endişe duyduğunu" ifade eden katılımcıların oranı yüzde 35, "karamsar" olduğunu belirten katılımcı oranı ise yüzde 18'di.

        Anket sonuçları, ABD halkının Trump'ın eylemlerinden giderek daha fazla "endişe" duyduğunu gösteriyor.

        TRUMP'IN YETKİLERİNİN YETERİNCE DENETLENMEDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

        ABD'lilerin yüzde 56'sı, Kongre'nin Trump'ın gücünü sınırlamak için yeterince çaba göstermediğini belirtirken yüzde 50'si mahkemelerin ve yargıçların da bu konuda yetersiz kaldığını söyledi.

        Katılımcıların yüzde 53'ü, Trump yönetiminin denge ve denetleme mekanizmalarını korumak için yeterince çaba göstermediğini kaydetti.

        Demokratların ve bağımsızların çoğu, Trump'ın yetkililerinin yeterince denetlenmediğini aktarırken Cumhuriyetçilerin yüzde 75'i, Trump yönetiminin doğru dengeyi kurduğunu savundu.

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        Öte yandan, Cumhuriyetçilerin yüzde 52'si mahkemelerin Trump'ın yetkilerini sınırlandırmada aşırıya kaçtığını düşünüyor.

        HALKIN YAKLAŞIK ÜÇTE İKİSİ "HAYAL KIRIKLIĞI" YAŞIYOR

        ABD'lilerin yüzde 63'ü ülkelerindeki siyasetten dolayı "hayal kırıklığı" yaşıyor.

        Demokrat ve Demokrat eğilimli seçmenlerin yüzde 82'si, Cumhuriyetçi ve Cumhuriyetçi eğilimli seçmenlerin ise yüzde 45’i, bu kapsamda "hayal kırıklığı" yaşadığını ifade etti.

        Demokratlarda siyasetten dolayı "hayal kırıklığı" artarken Cumhuriyetçilerde bu duygu azalma eğilimi gösterdi.

        HALKIN YARISINDAN FAZLASI CUMHURİYETÇİLERDEN MEMNUN DEĞİL

        Katılımcıların yüzde 58'i, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi, Senato ve Beyaz Saray'ı kontrol etmesinin ABD için "olumsuz" olduğunu belirtti.

        Ancak halk, Cumhuriyetçi yönetimden memnun olmamasına rağmen Demokratlara yöneliş konusunda güçlü bir işaret de göstermedi.

        Kongre'deki Demokratları onaylayan katılımcıların oranı sadece yüzde 27 iken katılımcıların yüzde 46'sı her iki partinin liderinden de memnun olmadığını vurguladı.

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        TRUMP VE HARRIS ARASINDA KARARSIZ

        ABD'liler, Trump'ın mı yoksa Harris’in mi daha iyi bir iş çıkaracağı konusunda ikiye bölünmüş durumda.

        Katılımcıların yüzde 42'si Trump'ın Harris'ten daha iyi iş çıkardığını düşünürken yüzde 41'i ise Harris'in daha başarılı olacağını, yüzde 16'sı ise ikisinin de performansının benzer olacağını savundu.

        DEMOKRATLAR KENDİ PARTİLERİNİN LİDERLİĞİNDEN MEMNUN DEĞİL

        Demokrat Partinin imaj sorunu, büyük ölçüde kendi seçmeninden gelen memnuniyetsizlikten kaynaklanıyor.

        Cumhuriyetçiler ve Cumhuriyetçi eğilimindeki bağımsızların yüzde 72'si, partilerinin Kongre'deki liderlerini onaylarken Demokrat veya Demokrat eğilimli seçmenlerin yüzde 61'i partilerinin liderliğinden memnun olmadığını ifade ediyor.

        Demokrat seçmenlerin sadece yüzde 38’i parti liderlerinden memnun.

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