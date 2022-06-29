Yellen'den 'Rus petrolü' açıklaması 0:00 / 0:00

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yaptığı yazılı açıklamada, G7 liderlerinin Rus petrolünün fiyatı üzerindeki sınır arayışının, Rusya'nın gelirini keskin bir şekilde azaltma ve küresel enerji fiyatlarını istikrara kavuşturma hedeflerinde ilerlemede önemli bir adımı temsil ettiğini kaydetti.

ABD Hazine Bakanlığı'nın bu konuda G7 ülkeleri, diğer küresel müttefikler ve ortaklarla süratle çalışacağını aktaran Yellen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı savaşa karşı ortak tepkinin Rus ekonomisine şimdiden tarihi maliyetler yüklediğini belirtti.

Yellen, "Rus petrolünün maliyetini sınırlamak, Putin'in savaşının ABD ekonomisi üzerindeki etkisini azaltacak şekilde küresel enerji fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

'KÂR EDEMEYECEKLER'

Rus petrolünün fiyatını sınırlamak için birlikte çalışılarak G7 tarafından uygulanan mevcut yaptırımların daha da güçlendirileceğini vurgulayan Yellen, Rusya'nın yüksek enerji maliyetlerinden kâr elde edememesinin sağlanacağını kaydetti.

Yellen, Amerikan iş dünyası ve tüketicileri için enerji fiyatlarını düşürmenin Biden yönetiminin en önemli ekonomik önceliği ve enerji fiyatlarının enflasyonun başlıca itici gücü olduğunu anımsattı.